Els delictes sexuals creixen el 84% a Manresa el 2019

Les denúncies per delictes contra la llibertat sexual a Manresa van incrementar-se el 84,6% el 2019 en comparació del 2018, en passar de 26 a 48. D'aquestes 48 denúncies, 16 van ser per violacions, i les 32 restants van ser per delictes sexuals en els quals no hi va haver penetració.

Segons les dades del portal estadístic de criminalitat del ministeri de l'Interior, les 16 violacions que hi va haver a Manresa són més del doble que les set de l'any abans. El 15 de desembre passat Regió7 ja publicava que a Manresa, des de principi d'any i fins a aquell moment, s'havien produït un total de 19 agressions sexuals (amb o sense penetració) presumptament perpetrades per un total de 24 agressors, tots ells identificats i posats a disposició de la justícia. Les 19 agressions van tenir un total de 20 víctimes.

Precisament el 2019 va ser un any en el qual aquest tipus de delictes van generar una forta consternació a la ciutat, ja que van transcendir quatre casos de violacions en grup (vegeu l'altra notícia d'aquesta pàgina).

Pel que fa al total de delictes penals, se'n van denunciar més de 4.000 amb un creixement del 8,6%, més del doble que el 3,7% registrat a nivell català. També van créixer el doble que a Catalunya els robatoris violents. A Manresa n'hi va haver 224, el 34,1% més que el 2018, i es van situar en uns nivells que s'han mantingut en l'arrencada del 2020, com Regió7 va publicar dissabte. Els robatoris amb força -que provoquen danys materials- van créixer i van ser 365. Aquests robatoris van tenir un forta incidència el desembre en comerços del centre. Tot i això, la majoria, 230, es van produir en habitatges. La tendència és inversa a la del conjunt català, on es van reduir l'1,4%.



Els delictes creixen a Igualada

A Igualada, segons la llista del ministeri que detalla els delictes coneguts en les ciutats que tenen més de 30.000 habitants, els fets delictius coneguts també van créixer molt per sobre de la mitjana catalana. D'aquesta manera, el conjunt de delictes a la capital de l'Anoia van augmentar el 6,2% fins a registrar un total de 1.807 infraccions penals.

Per tipus de delictes, durant el 2019 a Igualada es van denunciar un total de quatre violacions davant d'una de l'any anterior i 11 delictes sexuals d'altres tipus davant dels dos que es van denunciar durant el 2018.

Pel que fa a la resta de delictes denunciats a la capital anoienca, destaca especialment l'augment del 39,1% dels robatori de vehicles, que van passar de 23 a 32, i també el creixement dels robatoris amb violència i intimidació, que van passar de 36 a 46 en només un any. També destaca el fet que, malgrat un descens generalitzat del 2,1% dels robatoris amb força a la ciutat, van créixer els que es van produir en domicilis, en passar dels 50 del 2018 als 57 que es van registrar durant el 2019.