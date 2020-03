Un camió s'enganxa amb uns cables telefònics al centre d'Igualada

Un camió s'ha enganxat aquesta matinada amb uns cables telefònics al centre d'Igualada, segons fonts dels Bombers. L'incident ha tingut lloc a les 2.25 h de la matinada a la cruïlla entre els carrers de Florenci Valls i de Sant Josep. Els cables han quedat malmesos i s'han hagut de retirar de la via pública, tasques en què ha treballat una dotació dels Bombers i tècnics de la companyia telefònica. No hi ha hagut danys personals a causa d'aquest incident.