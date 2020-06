Òmnium es planta davant els jutjats de Manresa contra la decisió del Constitucional

Òmnium Bages-Moianès s'ha plantat aquest dimarts a la tarda davant els jutjats de Manresa per denunciar que el Tribunal Constitucional «ha decidit no emparar els drets dels presos polítics catalans vulnerats amb la sentència del Tribunal Suprem». L'entitat ha dut a terme el mateix acte davant diverses institucions simbòliques, com la delegació del Govern espanyol a Barcelona.

A Manresa, l'acció s'ha fet davant de l'edifici dels Jutjats. Més d'una vintena de membres de l'entitat s'han assegut en cadires distanciades per les mesures de seguretat de la covid-19 (i amb mascareta) i han demanat llibertat per als presos polítics amb cartells alçats. En declaracions als mitjans, han assegurat que «no ens aturarem, anirem fins al Tribunal Europeu de Drets Humans per reclamar llibertat per als presos».

Òmnium acusa el Govern central de preferir estar «al costat de l'extrema dreta»

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha acusat aquest dimarts el Govern espanyol de preferir estar "al costat de l'extrema dreta i de la policia patriòtica de Pérez de los Cobos", en lloc de "fer cas a l'ONU i a Amnistia Internacional" en relació amb els líders independentistes presos.

Així ha reaccionat Mauri després de la decisió del ple del Tribunal Constitucional (TC) de rebutjar per unanimitat suspendre les condemnes de presó dels sis líders independentistes catalans condemnats pel procés, mentre els magistrats resolen els seus recursos contra la sentència del Tribunal Suprem.

Mauri i altres activistes han protagonitzat una acció de protesta davant de la seu de la Delegació del Govern a Barcelona, davant la qual s'han assegut, enmig de la calçada, exhibint cartells amb el lema "Llibertat preses polítiques".

"El guió estava escrit", ha denunciat Mauri en referència a la decisió de TC, i ha afegit que "els poders de l'Estat actuen de manera arbitrària i no hi ha separació de poders".