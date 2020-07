Detenen tres estafadors per amenaces a la Seu d'Urgell

Els Mossos d'Esquadra han detingut a la Seu d'Urgell tres homes veïns de Cerdanyola, Gavà i Ter-rassa, per presumptes delictes d'estafa i extorsió. L'arrest va tenir lloc el 2 de juliol. Amitjans de juny un veí de la Seu va denunciar que havia adquirit objectes a comercials que anven al seu domicili i que pagava amb microcrèdits. Tot i això, l'agost del 2019 va rebre la visita de persones que li van oferir avançar part dels diners per estalviar interessos i va acceptar. Va fer pagaments en metàl·lic i li van donar l'opció de retornar objectes a canvi d'abonaments, fins adonar-se que el deute no es reduïa.

Al sospitar que podia ser una víctima d'estafa, els detinguts l'haurien amenaçat i intimidat, i d'exigit més diners. En les visites a casa, on el denunciant viu sol, li haurien dit que anirien a veure al responsable de l'empresa on treballa per explicar els seus deutes, que li traurien de la nòmina i que el col·locarien a la llista de morosos. Davant les pressions, va anar pagant fins un total de 30.450 euros, molt més dels imports que havia finançat, a banda del valor dels objectes que els havia entregat. La investigació va poder determinar la identitat de les tres persones, totes amb antecedents per fets de la mateixa naturalesa.