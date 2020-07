La família de Montse Careta es personarà per inducció al suïcidi

La família de la manresana Montse Careta confia que el jutjat reobri el cas del crim d'Helena Jubany i s'investigui «amb profunditat i amb els mitjans actuals». Asseguren en un comunicat que esperen poder demostrar la seva innocència. La família considera que Careta va ser una víctima més, com Jubany, d'una o diverses persones «que segueixen fent la seva vida en plena llibertat». Si finalment es reobre el cas, la família ha anunciat que es personarà com a acusació particular contra l'autor o autors de la mort de Jubany, per possible inducció al suïcidi de Careta a la presó.