Ocupacions i aldarulls porten al límit la paciència de veïns del Sant Joan d'en Coll

Veïns del carrer Sant Joan d'en Coll tenen la paciència al límit pels problemes de convivència i aldarulls que es viuen contínuament al carrer. Els veïns relacionen aquesta problemàtica amb el bar Cleopatra, ubicat al mateix carrer, en un local de l'antiga fàbrica d'alcohol Cura, i amb okupes que hi ha en pisos de diversos blocs del carrer.

Un dels últims intents d'ocupació, segons expliquen els veïns, es va produir la setmana passada quan van veure dos individus a l'interior de seu bloc que estaven inspeccionant si hi havia habitatges buits.

La problemàtica, però, ve de lluny i els veïns expliquen que els problemes es produeixen cada dia. Tot i això, la situació arriba a l'extrem durant les nits de divendres i dissabte amb sorolls, baralles i altres aldarulls que s'allarguen fins a la matinada. Aquestes molèsties es tradueixen, diuen els veïns, en consum d'alcohol i altres substàncies al carrer, impedint el pas de vianants per la vorera, i també a l'interior dels aparcaments, on entren forçant la porta o aprofitant l'entrada o sortida d'altres vehicles. Allà, segons els veïns, hi entren persones que consumeixen alcohol i drogues i també orinen, tot generant una sensació encara més gran d'inseguretat i provocant por als usuaris de l'aparcament que hi arriben de nit.

Els veïns asseguren que a la zona també es trafica amb drogues -de fet hi ha hagut algunes detencions de persones per tinença de substàncies il·legals- i que aquesta situació genera inseguretat, i també que això ha provocat que veïns que estaven en habitatges com a llogaters hagin acabat marxant, farts de la situació.

En alguns blocs els mateixos veïns han instal·lat càmeres de seguretat i en altres blocs s'ho estan plantejant. De fet, en algun blocs han aconseguit deslliurar-se dels okupes gràcies a la pressió sobre ells que han exercit els mateixos veïns tot impedint-los que els punxessin la llum o tapiant habitatges que estaven buits i abandonats per part de la propietat, per evitar que hi poguessin entrar possibles okupes.

La Policia Local és conscient del problema i tant aquest cos com els Mossos d'Esquadra han portat a terme diverses actuacions a la zona. Els veïns asseguren que quan hi ha problemes concrets i es posen en contacte amb els cossos policials, responen d'una forma ràpida.

Aquest any, han fet dues detencions a la zona. Una va ser el mes de juny passat, quan van detenir, al carrer un home amb sis embolcalls de cocaïna. L'individu havia estat okupa d'un dels blocs de la zona. El febrer es va fer una altra detenció d'un altre individu que també portava sis embolcalls de cocaïna a sobre. L'octubre de l'any passat es va fer una detenció arran d'una baralla davant del bar.

A més, la policia també hi ha actuat arran de diverses baralles a la zona i també s'han fet escorcolls i inspeccions a l'establiment per temes de fiscalitat. Ara fa un any, els veïns es van reunir amb el tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, i els cossos policials per abordar la situació, però malgrat tot, res no ha estat suficient per eliminar el problema global que pateixen des de fa més de dos anys.

Ara, els veïns ja es plantegen portar a terme accions de protesta més contundents i visibles, com per exemple tallar el carrer, per aconseguir que la tranquil·litat torni a la zona.