Martorell no té Policia Local els caps de setmana des de fa un mes

Cap agent de la Policia Local de Martorell patrulla els cap de setmana des de fa un mes. La falta de personal ho impossibilita, i és que actualment més de la meitat de la plantilla està de baixa i els agents denuncien falta de personal. A part, alerten que falta material adequat per oferir el servei. La situació es dona en un moment en què el cos està negociant millores laborals i, a més, fonts de la plantilla reconeixen que hi ha tensions amb els responsables de l'Ajuntament.

A Martorell hi ha actualment 36 agents i 21 estan de baixa, amb la qual cosa només n'hi ha 15 d'operatius que puguin prestar el servei de seguretat i vigilància policial. Aquesta situació ha forçat l'Ajuntament a contractar un vigilant privat els caps de setmana que bàsicament atén les trucades quan els ciutadans alerten d'incidències perquè no té les competències ni la capacitat d'un agent, format i qualificat per dur a terme les tasques policials.

L'Ajuntament no vol entrar a parlar dels detalls del que està succeint i davant d'aquesta situació anòmala respon a aquest diari que quan hi ha baixes, i és necessari més personal a la comissaria, contracten un vigilant privat per atendre temporalment la mancança.

Fonts de la plantilla afirmen que la situació respon a la falta de personal i demanen la contractació de més agents, i sobre l'elevat nombre de baixes laborals, responen que hi ha múltiples casuístiques, alguna fins i tot és de llarga durada arran d'una operació. El cos de policia no amaga les tensions amb els responsables polítics, i és que actualment, segons les mateixes fonts, també està de baixa l'inspector, «que ha acabat malament amb l'Ajuntament», indiquen. En aquests moments hi ha un cap accidental que dirigeix les taques.

La manca d'efectius els caps de setmana i les baixes tenen lloc en un moment en què el cos està negociant millores laborals amb els responsables del consistori. Les fonts policials indiquen que les converses per a una millora del salari no tenen res a veure amb la denúncia de la falta de personal i la manca de material adequat per dur a terme la vigilància a la ciutat, però l'Ajuntament reconeix que hi ha unes negociacions i, sense donar una resposta rotunda a aquest diari, no passen per alt que el malestar té lloc en aquest context. La policia lamenta les insinuacions d'una protesta encoberta.

L'Ajuntament de Martorell recorda que el desembre van entrar cinc agents nous a la plantilla per afrontar la falta de personal. Segons fonts de la Policia Local consultades per aquest diari, dels cinc que van entrar a formar-ne part, dos van marxar perquè finalment no els van donar la categoria professional –amb el sou corresponen– amb el qual havien de ser contractats. Les fonts del govern municipal indiquen que no s'ha rebaixat de categoria cap agent. El consistori ha hagut d'agafar dues persones de la borsa de les oposicions.

Actualment, els caps de setmana, el cos dels Mossos d'Esquadra és l'únic que atén les incidències de Martorell. La plantilla de la Policia Local afirma que hi ha desavinences amb el govern municipal des de fa temps perquè els darrers 12 anys no han rebut formació per posar-se al dia i hi ha hagut dos processos d'oposicions, i creuen que n'hi hauria d'haver hagut més. Membres del cos policial afirmen que farien falta vuit agents més per oferir el servei que, consideren, hi ha d'haver a la ciutat.

El llistat de greuges que denuncia la Policia Local és més llarg. Afegeixen que disposen de quatre vehicles, ja que n'hi ha dos que, segons diuen, no estan en condicions. Opinen que haurien de disposar de més, i ben equipats, per fer millor la vigilància.