Una mitjana de 900 vehicles s'avarien cada any a les carreteres catalanes

Cada any s'avarien 900 vehicles a les carreteres catalanes, que creen incidències que provoquen anualment 1.800 quilòmetres de retencions, segons el Servei Català de Trànsit. L'A-2 i la C-58, que passen per la Catalunya Central, són dues de la carreteres on se'n registren més, tot i que les incidències tenen lloc principalment en els trams de l'àrea metropolitana.

Cada incidència a la carretera a causa d'un vehicle avariat provoca de mitjana dos quilòmetres de cua i té una durada d'una hora i mitja.

Segons Trànsit, les avaries dels vehicles circulant són un problema per a la mobilitat, però també per a la seguretat viària perquè poden ser l'origen d'un accident. Alerten que s'ha de ser conscient que és una situació de risc i que s'ha d'actuar amb responsabilitat per evitar un mal major, com un atropellament. A part de senyalitzar la incidència amb els triangles, a partir del juliol també es podrà utilitzar el senyal lluminós V-16.