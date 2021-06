L'excoordinador de l'ANC a Manresa, Eudald C. que ha estat detingut aquest dilluns al matí, ha rebut l'escalf d'unes dues-centes persones, aquest mateix dilluns a la tarda a la plaça de Sant Domènec.

En la concentració, els assistents han dedicat un sentit aplaudiment a Eudald C. que s'ha dirigit a ells per agrair el suport rebut. També ha alertat que a Manresa i al Bages hi ha 13 persones més investigades en la mateixa causa, «algunes de les quals detindran» i ha demanat que quan això passi «tornem a ser aquí no només per fer-los costat sinó per dir-los que no estan soles». A Sant Domènec tant El Bages pels Drets Civils com l’ANC han llegit manifestos de suport al detingut i també amb fortes crítiques al que consideren «una persecució sistemàtica contra tot allò que siguin expressions de dissidència al règim».