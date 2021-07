Montserrat ha apartat de totes les seves activitats un monjo de la comunitat, G. S. V., després que aquest rebés, a través dels Mossos d’Esquadra, una citació judicial per declarar per uns presumptes abusos sexuals contra un menor.

Segons ha detallat el monestir, els presumptes abusos haurien tingut lloc el 2019 quan la víctima tenia 17 anys, tot i que no ha concreta si els fets es van produir al mateix monestir o fora d’ell. La citació judicial la van portar els Mossos al monestir dimecres al vespre i en tenir-ne coneixement, el pare abat Josep Maria Soler, juntament amb el consell de degans, va ordenar l’obertura «immediata» d’una investigació prèvia tal i com preveu el dret canònic en aquests casos, per tal de notificar els fets a la Santa Seu i determinar-ne les responsabilitats que se’n puguin derivar. Més enllà de la investigació eclesiàstica, la comunitat assegura que tindrà «col·laboració total i absoluta amb les autoritats policials i judicials per tal d’aclarir els fets i depurar les responsabilitats que se’n poguessin derivar, tot respectant sempre el dret a la presumpció d’innocència».

Al monjo, que va ingressar a Montserrat el 2006 i és un dels més joves de la comunitat, també «se li ha prohibit de manera absoluta exercir el seu ministeri, així com també se li ha prohibit realitzar qualsevol activitat pastoral. De la mateixa manera, no podrà mantenir contacte de cap mena amb menors», detalla el monestir en un comunicat.

En el mateix text, el monestir mostra la seva «solidaritat i recolzament» a la víctima i també lamenta «sincerament» els danys que hagi pogut sofrir. La comunitat també vol expressar el seu «compromís i la nostra decidida voluntat de lluitar contra tota mena d’abusos aplicant la normativa i els protocols previstos de manera ferma i taxativa».

L’abat de Montserrat va impulsar precisament el 2019 nous mecanismes de protecció a menors després de conèixer-se llavors que un altre monjo, Andreu Soler, ja mort, va actuar durant anys com un «depredador» sexual i un «pederasta», per la qual cosa el responsable del monestir va demanar perdó públicament.

El monestir va encarregar a una comissió independent que investigués els abusos a menors comesos per Andreu Soler, que va ser responsable de l’agrupació escorta de Montserrat, i en el que també es van desvetllar nous casos de pederàstia desconeguts per part del que va ser responsable de l’Escolania, V.T.M., comesos el 1968.