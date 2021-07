El foc de l’Anoia es resistia encara ahir al vespre a quedar totalment extingit mentre l’efecte devastador que han tingut les flames ja és ben visible tant des de terra com des de l’aire, amb imatges captades a vista de dron, a l’entorn del castell de Queralt, situat al terme municipal de Bellprat. El castell es va poder salvar de les flames però el bosc que l’envolta va quedar totalment calcinat.

D’altra banda, al llarg de tota la jornada, els Bombers van mantenir una vintena d’unitats terrestres, entre les quals l’equip de prevenció i activa forestal (EPAF) i amb les quals van continuar revisant el perímetre i controlant els punts calents i petites reproduccions que van anar detectant al llarg de la zona afectada per l’incendi. Tot i això, fonts dels Bombers de la Generalitat destacaven que cap d’aquests punts tenia continuïtat i afegien que encara necessitaran alguns dies perquè es pugui donar totalment per extingit.

El foc ha cremat al voltant de 1.700 hectàrees i el municipi més afectat ha estat Bellprat, a l’Anoia, comarca on també ha afectat les poblacions de Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles i Santa Margarida de Montbui. El foc es va estendre per aquests municipis després que s’iniciés dissabte al migdia a la Conca de Barberà, on va afectar les poblacions de Santa Coloma de Queralt, les Piles i Pontils. En el cas dels municipis de l’Anoia, aquest dimarts la diputació de Barcelona ja va anunciar que es faria càrrec de les despeses dels danys materials que ha provocat l’incendi.

La principal hipòtesi amb la qual treballen els Agents Rurals sobre la seva causa és que fos provocat per l’avaria mecànica d’un vehicle i gairebé donaven per fet que no es tracta d’un incendi intencionat.