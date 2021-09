El detingut en relació amb l’homicidi d’aquest passat diumenge a Manresa està en llibertat. Segons han informat fonts policials, l’home va quedar lliure després de prestar declaració davant dels Mossos d’Esquadra però no va arribar a passar a disposició judicial, i està en llibertat sense càrrecs.

L’agressió amb arma blanca que va acabar amb la vida de la víctima es va produir cap a dos quarts d’onze de la nit de diumenge passat a la plaça Lladó de Manresa en el marc d'una discussió. Quan els Mossos d’Esquadra van arribar al lloc dels fets, la víctima ja no hi era ja que havia estat traslladada amb vida fins l’hospital de Sant Joan de Déu amb un cotxe particular on va morir poc després.

Arran de l’homicidi, els Mossos d’Esquadra van muntar un dispositiu per localitzar el presumpte autor dels fets. Durant la matinada de dilluns, es va fer la detenció de l’home de 29 anys que finalment va quedar en llibertat després de declarar davant dels Mossos d’Esquadra. El cos policial manté la investigació oberta.

La víctima és un home, de nom Alberto i de 55 anys, originari de Paraguai i que des de finals de l'any passat regentava el bar Nelly, situat al carrer de Puigterrà de Dalt en un punt molt proper al lloc on es va produir l'agressió que va acabar amb la seva vida.