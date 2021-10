Una de les qüestions que genera malestar és que una persona que acumula diverses detencions no entri a presó de forma provisional. El degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, David Casellas, explica que «la reincidència afecta la presó provisional d’una manera molt excepcional». Així, detalla que quan algú és detingut, el jutge ha d’aplicar unes mesures provisionals que no poden ser més restrictives que la pena que comporta el presumpte delicte que ha comès. I posa com a exemple que «no es pot decretar presó per un delicte que només comporti una multa o treballs per a la comunitat». I a més, encara que l’il·lícit comporti penes de presó, l’entrada de forma provisional en un centre penitenciari és també excepcional. Les causes que s’han de donar són risc de fugida, risc de destrucció de proves o de reiteració delictiva, un fet, aquest últim, explica l’advocat que ha de ser contra la mateixa víctima i no parlant de víctimes potencials.

També detalla que tot i que el jutge és informat dels antecedents policials dels detinguts, els que tenen pes són els penals i que aquests només arriben quan les sentències són fermes. Això permet que una persona acumuli detencions, però no antecedents penals i que pugui està cometent determinats tipus de delictes que en el codi penal no són considerats greus durant una llarga temporada.

Casellas també explica que la reiteració delictiva «només es té en compte en l’execució de la pena i quan les sentències anterior són fermes, delictes comesos en el mateix àmbit i de forma dolosa». Això es tradueix en què, per exemple, en la nova sentència, no podrà obtenir determinats beneficis com evitar l’entrada a presó si la pena imposada és inferior als dos anys.

El degà afegeix que «el codi penal sanciona les accions de manera individual», és a dir amb una pena per cada delicte, encara que determinades conductes reiteratives poden donar lloc a un delicte continuat. Posa com a exemple una persona que robi de forma continuada a les guixetes d’un mateix gimnàs, i amb diferents víctimes. En aquest cas, es pot arribar a donar la paradoxa que acumular els diferents furts en un sol delicte, li acabi suposant una pena inferior a la què tindria pels diferents delictes per separat.