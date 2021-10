Els Mossos d'Esquadra busquen els autors d'un robatori que s'ha produït aquest diumenge a la nit en una empresa de la Zona Hermètica de Sabadell (Vallès Occidental). L'empresa d'alarmes contractada va avisar pels volts de les 22.30 h que havien accedit a un negoci de productes tecnològics situada al carrer Sant Ferran. El cos hi va destinar sis unitats, que van situar-se davant la porta principal. De sobte, dues furgonetes en van sortir rebentant la persiana i fugint del lloc, empenyent dos agents al terra, que van quedar ferits lleus, i provocant danys en un cotxe i dues motos. Els agents van perseguir les furgonetes per la Gran Via de la Ciutat i l'autopista C-58 fins que van aconseguir interceptar un dels dos vehicles.

"L'alerta la va fer un ciutadà d'origen africà que va presenciar els fets i que tot i les complicacions pel llenguatge ens va donar detalls de l'entrada dels homes a la nau", explica l'intendent major de la Policia Municipal de Sabadell, Joan Antoni Quesada, que dona un gran valor a la trucada de l'home tot i les dificultats que tenia per traslladar la informació als agents en no dominar ni català ni castellà. Concretament, els assaltants van arribar amb un turisme i dues furgonetes, van forçar el pany d'una porta petita i van accedir a l'interior.

"Van entrar massa fàcilment", lamenta Toni Pérez, soci de l'empresa afectada, Astepimer, que destaca que l'espai estava molt protegit. Inicialment, la Policia Municipal i va destinar sis agents i van contactar amb l'empresa d'alarmes. Posteriorment s'hi van derivar fins a deu parelles d'agents, que es van situar davant de la porta i van perimetrar l'espai per evitar fugides per portes posteriors.

En un moment donat, van sentir com de l'interior de la nau se sentien sorolls i s'encenien els motors d'uns vehicles, moment en què el cap del dispositiu va ordenar als agents que s'apartessin. Segons més tard, dues furgonetes esbotzaven la porta i s'enduien per davant dues motos de la policia, colpejaven un cotxe i llançaven a terra tres agents, un d'ells el cap del dispositiu.

La fugida es va fer a gran velocitat amb la participació d'un mínim de tres vehicles del cos local i diverses unitats de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra, segons ha confirmat el cos a l'ACN. Les dues furgonetes es van separar, i una d'elles va aconseguir ser interceptada a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), on els seus ocupants, entre tres o quatre, van fugir amagant-se per una zona boscosa. El vehicle va ser traslladat a la comissaria dels Mossos a Montcada i Reixac.

En el moment d'interceptar el vehicle un agent de la Policia Municipal de Sabadell va fer dos trets a l'aire amb caràcter intimidatori, un fet que ha confirmat Quesada i que ha negat que els assaltants disparessin cap tret contra els agents. Fonts dels Mossos han detallat a que posteriorment també s'ha localitzat la segona furgoneta fugida, aquesta també sense cap producte a l'interior procedent de la nau de Sabadell.

Pel que fa a l'empresa, no hi havia cap responsable a dins en el moment dels fets, i hi hauria diversos palets que els lladres haurien tingut temps de preparar però sense arribar a carregar als vehicles. El soci de l'empresa Toni Pérez assegura, però, que es van endur productes de la marca Xiaomi, que s'encarreguen de comercialitzar, amb un import sense determinar que superaria els 200.000 euros.

A hores d'ara hi ha una investigació oberta per localitzar els assaltants i determinar si es van endur cap producte de l'interior.