El diputat conservador britànic David Amess ha mort després de ser apunyalat diverses vegades durant una trobada amb votants al seu districte a Leigh-on-Sea, al comptat d'Essex, segons ha confirmat la policia en un comunicat. Els agents han detingut l'agressor i no busquen cap altra persona relacionada amb l'assassinat. L'atac a Amess, de 69 anys, ha succeït en una església metodista durant una de les trobades amb votants habituals que els parlamentaris britànics acostumen a fer els divendres. Diputat des del 1983 a Westminster, Amess formava part, entre d'altres, de l'All-Party Parliamentary Group (APPG) on Catalonia, un intergrup informal format per representants de tots els partits i membres del Parlament britànic.

Aquest és el segon representant parlamentari britànic que mor assassinat en els darrers cinc anys després que el 17 de juny del 2016 la diputada laborista Jo cox, de 41 anys, fos apunyalada i tirotejada en una trobada pública amb veïns a Birstall a mans de Thomas Mair, un britànic de 52 anys vinculat al grup neonazi nord-americà Aliança Nacional. Cox i el seu marit havien participat de forma molt activa en la campanya perquè el Regne Unit no sortís de la Unió Europea. Mair va cridar "Britain first" (el Regne Unit primer) mentre la matava. Va ser condemnat a cadena perpètua.

Precisament, la Fundació Jo Cox ha emès un comunicat en què els seus membres es declaren "devastats" i fan arribar "les simpaties més profundes" a la família, estimats, equip i col·legues. "Tots els representants electes mereixen estar segurs i ser tractats amb respecte. La violència i l'abús contra ells és completament inacceptable. Posa en perill la gent i les seves famílies, i posa en perill la vida demoràtica".

També s'han pronunciat diversos ministres del gabinet de Boris Johnson com ara el de Sanitat i Seguretat Social, Sajid Javid, que ha dit que Amess era "un bon home, un bon amic i un gran parlamentari mort mentre complia el seu rol democràtic". El ministre d'Educació també l'ha recordat. "Descansi en pau, Sir David. Vas ser un campió per al benestar animal, per als menys afortunats, i per a la gent de Southend West. Molta gent et trobarà a faltar".

De la seva banda, Liz Truss, ministra d'Exteriors, s'ha mostrat "devastada" per la notícia. "Era un home molt, molt agradable i un parlamentari superb. Els meus pensaments estan amb tota la família i amics".

El Partit Laborista també ha reaccionat a través del seu líder, Keir Starmer, que no ha dubtat a qualificar la notícia "d'horrorosa i profundament xocant". Alhora, el cap de l'oposició al Parlament britànic ha expressat els seus pensaments per la víctima, la família i l'equip.

I també ho ha fet l'expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont, que ha recordat que Amess era membre de l'All-Party Parliamentary Group on Catalonia. "Els meus pensaments estan amb la seva família i amics en aquests moments difícils i dolorosos".

La consellera d'Exteriors del Govern, Victòria Alsina, s'ha mostrat "horroritzada" per l'assassinat de David Amess. "Era un bon amic de Catalunya", ha indicat tot recordant, com Puigdemont, que formava part de l'All-Party Parliamentary Group on Catalonia. "El Govern de Catalunya envia el condol a la família i amics i condemna tota mena de violència".