"Com l'altra víctima, jo no em crec res de la carta d''El Prenda". Són paraules de la jove de Pozoblanco (Còrdova) de la qual Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Cabezuelo, Jesús Escudero i José Ángel Prenda van abusar sexualment l'1 de maig del 2016, dos mesos abans de violar, al costat del seu amic Ángel Boza, una jove madrilenya en un portal de Pamplona.

Després de saber que 'El Prenda' ha escrit una carta on reconeix per primera vegada la violació dels Sanfermines i demana perdó a la víctima, com va revelar CAS OBERT, el canal de recerca i successos de Prensa Ibérica, la jove cordovesa assegura que no es creu les disculpes del líder de 'La Manada': "Per començar, si 'El Prenda' es penedís de veritat, hauria dit: sí, els meus amics i jo violem brutalment la víctima a Pamplona. Reconeixeria els fets sense pal·liatius ni mitges tintes i potser m'hauria demanat perdó a mi també pel que em van fer".

El que li van fer a ella quatre dels cinc membres de 'La Manada' va ser, segons les dues sentències sobre el cas, ficar-la en un cotxe, inconscient, i abusar d'ella mentre 'El Prenda' ho gravava tot amb el telèfon mòbil de Guerrero, el guàrdia civil del grup. Van aprofitar un trajecte de 20 quilòmetres entre les localitats cordoveses de Torrecampo, que aquella nit celebrava les seves festes locals, i Pozoblanco.

En aquests dos vídeos, de 46 i 27 segons, que el jutjat penal número 1 de Còrdova va tenir en compte per condemnar els quatre sevillans, es veu la jove "en aparent estat d'inconsciència" en el seient posterior del vehicle, mentre els seus agressors riuen, li treuen la roba i li realitzen "reiterats tocaments a la seva zona mamària", i li fan petons a la boca, sense que ella reaccioni ni mogui ni un múscul en cap moment. Al final del vídeo s'escolten riures i dues frases: "Això és Pozoblanco i això és La Manada".

"Follar-se la bella dorment"

Després dels abusos, José Ángel Prenda va compartir els vídeos en dos grups de whatsapp anomenats "Manada" i "Peligro", integrats per 27 homes més, i va escriure, referint-se a un dels seus amics i a l'estat en què es trobava la jove: "Va venir de follar-se la bella dorment". Han passat cinc anys; els quatre sevillans van ser condemnats a dos anys i deu mesos per un delicte d'abús sexual i un altre contra la intimitat, una pena que en el cas d''El Prenda' ascendeix a un total de quatre anys i mig per difondre les imatges. L'Audiència de Còrdova va confirmar la condemna el novembre del 2020.

La víctima cordovesa de 'La Manada' no vol manifestar-se sobre la condemna que la justícia va imposar als seus agressors. Sí que ho fa sobre el recent canvi de versió d'El Prenda'. Per a ella, hi ha un "interès clar i pervers" després del seu "fals penediment": "En la seva carta no hi ha ni una sola paraula de disculpa per haver acusat de mentir la víctima sobre l'agressió sexual, per haver-la desacreditat davant de tot Espanya. Imagino que d'això no es penedeix perquè no ha estat condemnat per això i, per tant, no pot aconseguir cap rebaixa a la seva condemna”, assenyala.

"Nosaltres no els importem"

"L'important no és que ella o jo els creguem. Que quedi clara una cosa: això no ho ha fet per la noia de Pamplona, ho ha fet per ell. Nosaltres a ells no els importem, per això el més important és que 'El Prenda' no aconsegueixi el que vol amb aquesta mentida, que és tenir beneficis penitenciaris, espero que la presó o el jutge no tinguin en compte les seves peticions", afegeix.

La víctima del primer atac de 'La Manada' no oblida el comportament dels homes que van abusar d'ella durant el judici celebrat a Còrdova: "Durant la meva declaració em van sentir trencar-me, van veure com se'm partia l'ànima i, lluny de demanar-me perdó, van intentar posar-me nerviosa. A l'altre costat del paravent que ens separava, es van canviar de posició i van tossir de manera exagerada perquè els sentís. Jo vaig haver de posar-me ulleres de sol i un capell per protegir la meva identitat, mentre els homes que van abusar de mi reien i es burlaven".