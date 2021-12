Un miler de vehicles van concentrar-se a Sant Fruitós del Bages fa una setmana al polígon de la Serreta. Un usuari ha publicat les imatges on es pot veure algunes de les perilloses maniobres que van realitzar amb els seus vehicles algunes de les persones assistents.

L'usuari ramoncortes_7 ha mostrat imatges de la concentració a Sant Fruitós en el seu perfil de TikTok. Es pot veure com una persona derrapa amb el seu vehicle i, a no molt més de dos metres de distància, una persona grava aquesta maniobra.

El mateix usuari també ha publicat un vídeo on es pot veure de prop la peculiar estètica d'un dels vehicles dels assistents.

Un cop els Mossos d'Esquadra van aconseguir dispersar-los de Sant Fruitós mitjançant un dispositiu, part d'aquests vehicles van dirigir-se al polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet. Allà, van concentrar-se 300 persones. Els agents van fer la mateixa actuació que a Sant Fruitós, i els vehicles van abandonar la zona en direcció àrea metropolitana.

Segons fonts del cos policial, des de fa algunes setmanes arreu de Catalunya s’han detectat concentracions en les quals es podrien realitzar curses il·legals, motiu pel qual, al Bages es van dur a terme els dispositius com a mesura preventiva.

Accidents i sancions

Durant la concentració es van produir quatre accidents de trànsit. Un va ser per un encalç entre quatre vehicles a la C-55 km. Els altres tres es van produir a l'interior del polígon la Serreta de Sant Fruitós. A més, es van interposar 68 denúncies per fets relatius al trànsit, 6 per consum o tinença de drogues i 2 per tinença d'armes prohibides. Els agents també van arrestar una persona amb una ordre de detenció pendent.