La fiscalia demana entre quatre i nou anys de presó per a tres acusats de tràfic de drogues, dos dels quals presumptament tenien una plantació de marihuana en una casa de Sant Esteve Sesrovires.

Segons consta en l’escrit d’acusació de fiscalia, en un escorcoll fet el vespre de l’11 d’abril del 2021, a la casa que compartien dos dels acusats hi van trobar restes de plantacions de marihuana, que havia estat tallada recentment a més de 12,53 quilos de marihuana, amb un valor de mercat de 68.133 euros.

Més enllà d’aquesta plantació, el fiscal també relaciona un dels membres de la parella amb tràfic de cocaïna. En aquest sentit, l’escrit d’acusació explica que la mateixa tarda de l’11 d’abril, i abans de l’escorcoll a la casa de la parella, aquest acusat, juntament amb un tercer processat que feia de transportista, van ocultar cocaïna l’interior d’un vehicle que va ser descoberta en un escorcoll posterior. Al vehicle, els policies hi van trobar nou paquets de cocaïna. Aquests paquets, on hi havia un total de 5,343 grams de cocaïna pura, estaven amagats en diferents compartiments ocults del vehicle que havien estat preparats per transportar-hi la droga. A més a més, al conductor se li van trobar 550 euros en efectiu.

Més tard, el mateix dia, van escorcollar un segon vehicle de l’altre acusat, al qual hi van trobar un total de 66,1 grams de cocaïna i una suma de 555 euros en efectiu, que segons el fiscal procedien del tràfic de drogues.

En el seu escrit d’acusació, el ministeri públic sosté que un dels tres acusats és partícip tant del delicte de tràfic de marihuana com de cocaïna. Per a ell, demana una condemna de 9 anys de presó i també el pagament d’una multa de 900.000 euros.

A la seva parella, només l’acusa d’un delicte de tràfic de marihuana, que es considera una droga que causa danys poc greus per a la salut, i per a qui demana una condemna de quatre anys de presó i una sanció de 210.000 euros. Finalment, per al tercer acusat, a qui només vincula al delicte de tràfic de cocaïna, el ministeri públic demana vuit anys de presó i unta multa de 900.000 euros.

El judici per aquest cas, en el qual dos dels acusats estan en presó de forma preventiva, està previst que se celebri el proper 10 de gener a la secció cinquena de l’Audiència de Barcelona.