Els serveis sanitaris van evacuar ahir a la tarda un veí de Sant Fruitós per una possible intoxicació per monòxid de carboni que podria haver provocat la mala combustió d’una caldera. Segons fonts dels Bombers, els fets van passar al número 70 del carrer de Sallent de Sant Fruitós i van rebre l’avís a les 15.22h.