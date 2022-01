La Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya va aprovar ahir una proposta de resolució que insta el Govern de la Generalitat a valorar l’elaboració d’un protocol d’actuació dels Mossos d’Esquadra en els casos de desnonaments, amb especial atenció quan hi hagi persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat, i a regular-hi la participació de les unitats especials d’antiavalots (BRIMO i ARRO).

Aquesta proposta va ser presentada pel grup parlamentari d’En Comú Podem i va rebre els vots a favor dels dos partits del Govern de la Generalitat (ERC i Junts per Catalunya) després de fer alguns canvis en el text inicial, així com del PSC de forma parcial, mentre que la CUP es va abstenir. Per la seva banda, Vox i el grup mixt s’hi van mostrar en contra, mentre que Ciutadans, es va mostrar en contra de la major part de la resolució encara que es va abstenir en la votació d’un dels seus punts.