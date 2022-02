L'Audiència de Girona ha jutjat l'encarregat d'un club de nit de Puigcerdà que afronta 9 anys de presó per violar una extreballadora la matinada del 28 de maig del 2020. La víctima ha explicat que van quedar perquè havia creat una immobiliària i el processat li va dir que tenia uns terrenys per vendre.

Mentre li donava informació, l'home la va subjectar amb força i la va llançar sobre el llit mentre l'agafava pel coll. Aleshores, li va dir que no es resistiria però que no li fes mal: "Vaig témer per la meva vida". L'acusat diu que van tenir sexe consentit. Segons la seva versió, va accedir a invertir en el negoci de la noia només per mantenir relacions i es va enfadar quan es va fer enrere: "Potser vaig ser un cabró, però no és delicte".