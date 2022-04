La segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa ha començat a generar les primeres cues aquest dijous al migdia a la C-16. Aquesta carretera registrava tres quilòmetres de retencions en sentit Puigcerdà al terme municipal de Cercs poc abans de les dues del migdia. L'A-2, a Martorell, també ha registrat congestió, on a la mateixa hora hi havia uns cinc quilòmetres de cua en sentit Lleida.

De fet, el Servei Català de Trànsit (SCT) calcula que 370.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15 h de dijous i les 15 h de divendres, durant la segona fase de Setmana Santa. L'operació retorn tindrà lloc des de les 12 h del diumenge fins a les 24 h de Dilluns de Pasqua i s'estima que retornaran uns 570.000 vehicles.

Les carreteres més concorregudes

Trànsit ja avisava aquest dimecres que les vies on es calcula que hi haurà més mobilitat són l'AP-7, la C-16, la C-17, la C-33, la C-35, la C-65, la C-31, l'A-2, la C-55, l'N-340 i l'N-145. Per aquest motiu, establiran en les vies on es preveu més circulació un total de 1.130 controls amb la participació de 1.511 efectius de trànsit.

A banda, el director del SCT, Ramon Lamiel, feia una crida a la responsabilitat i prudència de la ciutadania, atès que aquest 2022 hi ha hagut un increment de la sinistralitat mortal especialment els mesos de gener i febrer i que les dades d'abril també assenyalen un lleuger repunt respecte a 2019. De fet, aquest dijous un accident a la C-16 provocava una víctima mortal i quatre ferits.