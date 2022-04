Una concentració talla la C-55 al seu pas per Olesa de Montserrat. La protesta ha estat convocada per la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i la Plataforma No + Morts a la C-55 per reivindicar el desdoblament del vial, sobretot després de l'accident mortal d'un manresà fa una setmana.

L'acció ha durat mitja hora i ha servir per retre homenatge a la darrera víctima mortal, que va perdre la vida el 18 d'abril en un accident de trànsit. El col·lectiu lamenta que tot i que l'administració té tres projectes per desdoblar la via, els argumenten que no hi ha diners per assumir l'obra. Mentrestant, la presidenta de la plataforma, Fina Casals, assegura que s'agreuja l'impacte sobre els municipis per on discorre: "Estan matant la gent físicament, però també estan matant el territori".

El col·lectiu s'ha mobilitzat de la mà de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) molt a prop del lloc on el 18 d'abril un home de 51 anys i veí d'aquesta ciutat va perdre la vida, just al quilòmetre 7,7 quan el turisme que conduïa va topar frontalment amb un camió. "En els darrers deu anys hi ha hagut un vessament de sang, 33 persone shan perdut la vida en aquesta carretera i més de 1.500 han quedat ferides", recorda el president de la FAVM, Antoni Arromàs.

No obstant això, no hi figuren tots. Tant la FAVM com la plataforma asseguren que sinistres com el d'aquest mes d'abril no es quantifiquen, donat que es fiquen al sac d'accidents en vies urbanes, en tractar-se d'interseccions del pas de la carretera per localitats, en aquest cas a Monistrol de Montserrat.

El trànsit en aquesta via és molt elevat, tant de turismes com de camions que transporten mercaderies, donat el volum de polígons i empreses que hi ha en els municipis per on passa. "En el tram de Manresa a Castellgalí hi passen més de 40.000 vehicles, mentre que a l'autopista hi passen entre 19.500 i 20.000", lamenta la presidenta de la plataforma, Fina Casals.

És per això que la responsable del col·lectiu considera que caldria apostar per unes obres necessàries a la carretera. "Amb quatre anys tindriem el desdoblament fet, amb un cost de 115 MEUR entre Manresa i Castellbell i el Vilar", lameta Casals, que lamenta que qui en surt beneficiat és l'empresa responsable del manteniment de l'autopista.

El trànsit i l'alta sinistralitat són arguments suficients, considera, perquè l'administració posi fil a l'agulla i faci d'una vegada per totes un desdoblament necessari. "Van marejant la perdiu, i aquí van caient les víctimes, estan matant la gent físicament, però també estan matant el territori, perquè moltes empreses marxen" en no sortir-los rendible l'ús de la via, assegura Casals.

Durant el tall, protegit a un cantó i altre pels Mossos d'Esquadra, s'ha llegit un manifest, s'ha dedicat uns minuts musicals a les víctimes i s'ha fet un minut de silenci.