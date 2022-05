Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament a un vigilant de seguretat aquest dijous al migdia. Els fets han tingut lloc a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat d'Igualada. Una de les càmeres de seguretat ha captat com una persona s'acosta per l'esquena al treballador i, sense intercanviar cap paraula, li clava dues vegades una arma blanca per l'esquena. Després ha fugit.

La policia catalana ha rebut l'avís de l'atac poc després de les dues del migdia. Quan les primeres patrulles han arribat a l'estació, l'agressor havia fugit. Els Mossos han obert una investigació per intentar identificar i arrestar el sospitós. La víctima ha hagut de ser traslladada en estat menys greu al CAP d'Igualada Urbà, segons apunten fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques. L'assessor ADN Sindical de Seguretat i Serveis de Catalunya, Sergio Sánchez, ha explicat que la discussió prèvia a l'atac ha estat absurda, sobre un bitllet de transport. Sánchez demana que els vigilants no treballin en solitari, que almenys es moguin per parelles. "Les agressions són cada vegada més violentes. Les administracions públiques han de prendre mesures i no ho estan fent", ha avisat. El portaveu també ha recordat que fa un parell de setmanes un altre vigilant va ser colpejat al cap.