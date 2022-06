Un total de cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar ahir al vespre a una casa unifamiliar el carrer Portal d’Andorra de la Seu d’Urgell per l’alerta d’un incendi. Quan hi van arribar, només sortia fum del garatge, situat a la planta menys dos de la casa, on no hi havia ningú. Els fets van passar poc després de les vuit del vespre.