Un ocell va provocar l'incendi de Bufalvent

L'incendi que aquest dilluns va cremar entre la zona de Bufalvent, a Manresa, i el Pont de Vilomara va tenir un origen "accidental", segons els Agents Rurals. Un ocell es va electrocutar amb uns cables elèctrics, es va encendre i en caure al terra desencadenar el foc forestal. En canvi, l'incendi que des de diumenge crema a prop d'aquesta zona i que va començar al Pont va ser intencionat, igual que el del dia 12 de juliol a Sant Vicenç de Castellet.

"Ha estat un inici molt fàcil d'identificar", ha explicat en una roda de premsa feta al Pont de Vilomara Jaume Torralba, Cap d'Àrea Regional de la Catalunya Central dels Agents Rurals. El cos ha localitzat al peu d'una torre elèctrica les restes calcinades de l'ocell que hauria provocat les flames.

El foc va començar quan passaven deu minuts de les 3 i es va donar per estabilitzat pels volts de les 6. No va ser fins a les 10 de la nit, però, que els efectius van donar-lo per controlat. De fet, les tasques han continuat tota la matinada, ja que anit encara hi havia zones on fumejava. Rere seu el foc va deixar 46,31 hectàrees de vegetació socarrimades.

L’incendi va afectar la zona entre el Parc Ambiental de Bufalvent, el polígon de Bufalvent i la finca de les Arnaules, on el seu propietari, Enric Casasayas, va explicar a aquest diari que s’havia volgut quedar tot i les indicacions que havia de marxar. «El foc ens ha passat per sobre i s’ha emportat el que ha volgut». Va cremar la zona de bosc, camps de cultiu i un hivernacle, però, sortosament, es va salvar la major part de la granja, l’horta -que proveeix tres dels mercats que es fan setmanalment a Manresa-, el bestiar i la masia.

Les flames, que van generar una gran fumarada negra visible des de molts punts de Manresa, van provocar el confinament dels habitatges de l’accés a l’abocador. Igualment, es va ordenar l’evacuació temporal de 15 empreses del polígon de Bufalvent, on va arribar molt a prop. També va passar a tocar del Parc Ambiental de Bufalvent. Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, el seu responsable, explicava ahir que «hem passat molta por» perquè, tot i que no va afectar el parc, va estar a punt.