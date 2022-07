Amb tothom encara pendent de l’incendi declarat diumenge al migdia, un foc a Manresa va tensionar ahir a la tarda la situació encara més. Va començar quan passaven deu minuts de les 3 i es va donar per estabilitzat pels volts de les 6. No va ser fins a les 10 de la nit que els efectius van donar-lo per controlat. De fet, les tasques han continuat tota la matinada, ja que anit encara hi havia zones on fumejava. Rere seu el foc va deixar 46,31 hectàrees de vegetació socarrimades.

L’incendi va afectar la zona entre el Parc Ambiental de Bufalvent, el polígon de Bufalvent i la finca de les Arnaules, on el seu propietari, Enric Casasayas, va explicar a aquest diari que s’havia volgut quedar tot i les indicacions que havia de marxar. «El foc ens ha passat per sobre i s’ha emportat el que ha volgut». Va cremar la zona de bosc, camps de cultiu i un hivernacle, però, sortosament, es va salvar la major part de la granja, l’horta -que proveeix tres dels mercats que es fan setmanalment a Manresa-, el bestiar i la masia.

«Hem passat molta port»

Les flames, que van generar una gran fumarada negra visible des de molts punts de Manresa, van provocar el confinament dels habitatges de l’accés a l’abocador. Igualment, es va ordenar l’evacuació temporal de 15 empreses del polígon de Bufalvent, on va arribar molt a prop. També va passar a tocar del Parc Ambiental de Bufalvent. Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, el seu responsable, explicava ahir que «hem passat molta por» perquè, tot i que no va afectar el parc, va estar a punt.

Si bé, oficialment, l’horari d’inici es va situar les 3 i 10, Jorba explicava que «ha començat a 2/4 de 3 i a les 3 s’ha evacuat tothom per si se’ns tirava a sobre, però no ha saltat la tanca». Malgrat que la majoria de treballadors del parc ambiental van sortir per la carretera amb els seus vehicles, els que van trigar més, dues o tres persones, ho van haver de fer pels camins perimetrals que van a sortir a l’altra banda perquè s’havia tallat l’accés per carretera. En cap moment no van estar en perill perquè «el foc sempre ha evolucionat des de la carretera d’accés cap avall», comentava Jorba.

En la seva extinció hi van treballar set mitjans aeris i quatre de terrestres per controlar-lo ràpidament i evitar que creixés. Com que es trobava en un punt molt proper a la C-16, va quedar tallada en els dos sentits de la marxa, entre Castellbell i el Vilar i Sant Fruitós de Bages. Cap a 2/4 de 7 de la tarda es va reobrir el trànsit en sentit nord i en sentit sud al cap de poc.

Es va tancar l’accés

Al desviament abans de la rotonda on hi ha el monument a la Pau per entrar al polígon de Bufalvent, agents dels Mossos d’Esquadra es van encarregar d’informar a tots els conductors que no hi podien entrar i de fer-los continuar per la rotonda, on el trànsit es va espessir i intensificar especialment, com també el de l’entrada a Manresa pel Sant Cristòfol.

Més avançada la tarda, abans d’obrir del tot, van deixar entrar treballadors del polígon a peu per anar a buscar els seus vehicles o el que fos. Un cop traspassada la primera barrera, quan l’incendi encara tenia certa intensitat, a dins del polígon, una segona barrera, en aquest cas amb agents de la Policia Local, s’encarregava de fer sortir els cotxes i camions.

Grups de veïns del veí barri de Cal Gravat miraven amb expressions de preocupació el núvol negre que s’havia format al cel i seguen l’entrada a tota velocitat dels vehicles dels bombers desplaçats.