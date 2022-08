El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s’ha registrat un sinistre viari mortal al lateral de l’autovia A-2, a l’alçada del punt quilomètric 573,2, a Collbató (Baix Llobregat). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.16 h. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha sortit de la via i el conductor ha mort. Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).