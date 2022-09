En els primers 8 mesos de l’any el balanç de sinistralitat a les carreteres de la regió central són similars als del mateix període del 2019, l’últim any en què no hi va haver alteracions en la mobilitat causades per la pandèmia de la covid-19. Entre gener i agost d’enguany, ambdós inclosos, hi ha hagut un total de 19 accidents mortals, mentre que fa tres anys, n’hi va haver 20. Això implica que hi ha hagut una disminució del 5% pel que fa a accidents mortals a la carretera.

El Baix Llobregat Nord i la comarca de l’Anoia són els territoris on s’hi han acumulat més accidents en els que ha mort alguna persona implicada. Al Baix Llobregat Nord n’hi ha hagut cinc mentre que a l’Anoia quatre. La resta de comarques on hi ha hagut accidents mortals a la regió central són el Bages, el Berguedà, el Moianès, la Cerdanya i l’Alt Urgell. En canvi, al Solsonès no n’hi ha hagut cap durant els últims vuit mesos.

La disminució més destacada s’ha donat a l’Anoia. Tot i que sigui la segona comarca que acumula més accidents mortals de la regió, el nombre de sinistres fatals ha baixat un 64%, passant dels 11 del 2019 als 4 d’aquest any. També s’ha reduït el nombre d’accidents mortals al Bages, passant de 5 a 3, i al Solsonès on aquest any no n’hi ha hagut cap i el 2019 n’hi van haver dos. Per altra banda, a la resta de comarques el nombre d’accidents mortals ha pujat o s’ha mantingut igual. La diferència més important en aquest sentit és al Baix Llobregat Nord, que ha passat d’1 a 5. Al Berguedà, al Moianès i a l’Alt Urgell no hi va haver cap accident mortal en aquest període l’any 2019, però enguany ja n’hi ha hagut dos a cada una d’aquestes comarques. I en el cas de la Cerdanya només n’hi ha hagut 1, la mateixa xifra que fa tres anys.

L’A-2 és la carretera que més accidents mortals acumula a la regió central durant aquest període. Els tres han estat en tres termes municipals diferents, a Abrera, Esparreguera i Collbató. La C-16, la C-55 i la B-224 n’han acumulat dos cada una mentre que la resta ha estat en altres punts com la C-25, la C-14 o la C-37. Precisament a aquesta via és on hi va haver l’últim accident mortal a la Catalunya central durant aquest període, el passat 16 d’agost a Santa Margarida de Montbui.

En l’àmbit català, 115 persones han mort en 105 accidents mortals a la xarxa viària interurbana entre gener i agost d’aquest any. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 92 persones en 87 accidents mortals i fins a l’agost de 2019, abans de la pandèmia, van perdre la vida 122 persones en 115 sinistres mortals. Així, pel que fa al nombre de víctimes mortals, es registra una reducció del 5,7% respecte al 2019, una xifra similar a la que s’ha donat a les carreteres de la Catalunya central.