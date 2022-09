La circulació de trens a Catalunya s’ha recuperat a partir de les 8:05 hores després de registrar una aviaria en el sistema de telecomunicació que ha obligat a suspendre tot el trànsit ferroviari a Catalunya, a excepció de l’AVE. Segons ha informat Renfe, el servei serà irregular durant les pròximes hores. Els treballadors ja estan permetent que els usuaris baixin a la zona de vies però els retards seran molt importants.

La incidència ha impedit des de primera hora del matí que funcionessin els trens de Rodalies i Regionals a l’àrea de Barcelona i els trens de Llarga Distància que circulen per via convencional. La paralització de la circulació ha sigut comunicada pels volts de les 5 hores, abans d’iniciar-se el servei, a l’estació de control ferroviari de l’estació de França. Pel que sembla, la incidència s'ha detectat durant el procés d’actualització dels sistemes informàtics del Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de Barcelona, que es porta a terme de manera periòdica. La principal conseqüència ha estat la falta de comunicació entre el centre i els trens. Així, per motius de seguretat, s’ha obligat a suspendre la circulació ferroviària a les diferents línies que fan servir l’ample convencional des de l’inici del servei d’aquest divendres.

En conèixer-se la gravetat de la incidència, s’ha suspès tot el trànsit ferroviari a Catalunya, incloent-hi l'R4, i només han pogut circular els trens d'Alta Velocitat (AVE). Fins que no s'ha aconseguit solucionar la incidència, Adif ha recomanat utilitzar altres mitjans de transport.

📢 #ATENCIO



🔴🚊 Suspesa la circulació de tots els trens de Rodalies de Catalunya per una incidència en el sistema general de comunicacions d'Adif. Recomanem l'ús de transport alternatiu. pic.twitter.com/hB9jwBiwtq — Rodalies Catalunya (@rodalies) 9 de septiembre de 2022

En un comunicat, Adif assegura que els seus tècnics i els de l’empresa de manteniment de sistemes informàtics han operat amb la major celeritat possible per solucionar l’avaria i restablir la circulació en el menor temps possible, realitzant les operacions necessàries per configurar de nou els sistemes. La companyia obrirà una investigació per aclarir els fets que han causat la incidència i, a través d’un comunicat, ha lamentat les molèsties produïdes als usuaris.

80.000 els usuaris afectats

La incidència que s'ha produït a Adif i que ha deixat sense servei de trens de Rodalies i regionals de Catalunya a 80.000 usuaris ha estat categoritzada per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, d'"absolutament anòmala". D'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha titllat l'avaria d'"inacceptable" i ha reclamat al govern espanyol el traspàs de Rodalies.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, també ha carregat contra el govern espanyol per la manca d’inversió en la infraestructura. "Avui un error informàtic d'ADIF. Massa anys acumulant desinversions en una infraestructura clau per a la vida d'una gran part de la ciutadania de Catalunya i per la nostra economia", ha afirmat el conseller.

La paralització de la xarxa de rodalies per una avaria d'@Adif_es @Renfe és absolutament inacceptable. Aquesta situació deficient ja fa massa temps que dura. El govern espanyol ha d’assumir la seva responsabilitat i traspassar ja la competència. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) 9 de septiembre de 2022

Corredisses i indignació entre els passatgers de Rodalies

Els usuaris de Rodalies i regionals de Catalunya tenen fortes espatlles. Són moltes les incidències de Renfe que han viscut i encara més nombrosos els retards que han patit. No obstant, l’avaria d’aquest divendres no té cap comparació: no ha circulat cap tren per Catalunya en hora punta, tret dels d’alta velocitat. Un usuari que ha patit aquesta demora ha estat Joan Quiñoa, que està esperant des de les sis del matí el tren a Sant Andreu Arenal per anar a Manresa. Ja fa més de tres hores i mitja que espera. «Això ens ho haurien de pagar d’alguna manera», suggereix mentre mira la pantalla i veu que el seu tren s’ha tornat a retardar fins a les 09.45 hores. «Sempre hi ha problemes per defecte, de 10 o 15 minuts de demora, però mai havia viscut una cosa així», explica l’home a EL PERIÓDICO, mateix grup editorial que Regió7.

Joan Quiñoa lleva desde 6 de la mañana esperando el tren para ir a #Manresa en Sant Andreu Arenal @rodalies. En principio, el tren saldrá a las 9.45AM @elperiodico pic.twitter.com/fkHPJnjlgA — Beatriz Pérez (@bperezrod) 9 de septiembre de 2022

Indignació a les xarxes

Milers de persones s’han trobat amb la ‘sorpresa’ de l’avaria quan han arribat a primera hora a les estacions. A les xarxes han començat a expressar la seva indignació. La falta d’alternatives que ha donat Renfe ha sigut el que més ha molestat. Els que han optat per autobusos i només tenen el bo de Rodalies s’han trobat que als busos només accepten efectiu.

Si no portes efectiu, no pots anar a treballar. La caiguda de les coms de @rodalies m’obliga a anar amb el @sagalesbus Però al bus només agafen efectiu. La T-Mobilitat no la tenen activa. I a l’estació de tren no puc comprar T-casual perquè les màquines no funcionen. Bon dia! https://t.co/x6b8aE63iC — Raquel🎗💜🌈🐾#everyLivingBeingMatters (@llenguaddicta) 9 de septiembre de 2022

Com era d'esperar, comença a escalfar-se l'ambient. Els responsables d'informar comencen a estar desbordats i la gent es posa nerviosa. Recordem, més de 300.000 usuaris de Renfe, el que hi ha un dia habitual, estan penjats. @La_SER @AquiCatalunya pic.twitter.com/iCOXpCWHCz — Oriol Soler Pablo (@uri__soler) 9 de septiembre de 2022

Entre els comentaris dels usuaris que es queixaven per l'aturada del servei, n'hi ha hagut de qui s'ha pres la incidència amb humor i ha aprofitat la viralitat del tema per fer-ne mems i comentaris humorístics.

La renfe afanyant-se per seguir sent el tema de conversa a primera hora del matí i que no es parli de la mort de la Reina Elizabeth pic.twitter.com/NBzWF8YNqg — arròs amb pèsols (@arrosambpesols) 9 de septiembre de 2022

Va no plorem tant, ara és gratis que a Renfe ens deixi tirats. Fins ara t’ho cobraven. — Cătălina Ionescu 🏴 (@LinaIonescu) 9 de septiembre de 2022

Puigneró: “La gent vol que Rodalies funcioni, no que sigui gratis”

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha titllat de “greu i lamentable” la situació generada per l'avaria en el sistema de telecomunicacions d’Adif. En una entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ ha lamentat que es tracti d’un episodi més, assegurant que “no es pot continuar així”. “La gent vol que Rodalies funcioni, no que sigui gratis”, ha reblat. Pel que fa a la solució, Puigneró ha apuntat que passa pel traspàs del servei a la Generalitat, “això només s’arregla agafant un transport alternatiu que es diu independència”.

Puigneró ha afirmat que des de primera hora del matí s’han posat en contacte amb els tècnics per oferir-los ajuda, però també ha afegit que traslladarà a l’Estat que “això no pot continuar així”. “S’han acabat les excuses, ja no ens serveix cap més argument, s’ha de seure i negociar el traspàs”, ha dit. El vicepresident també ha recordat que les incidències poden passar en altres serveis com el metro o els ferrocarrils, però que en cap cas es produeix un “desastre” similar.

Per això, ha demanat “trens de qualitat” que garanteixin a la gent que pugui arribar als llocs, a partir d’una “gestió de proximitat”. “Podem fer el que podem perquè no tenim les competències sobre la infraestructura, res del que puguem dir farà que la gent deixi d’estar enfadada”, ha conclòs

L'alternativa, el vehicle privat

Tot i que l'avaria ja ha estat solucionada, s’espera una jornada complicada també a les carreteres, ja que molts usuaris de Rodalies optaran per utilitzar vehicles privats. Trànsit ha compartit a través de xarxes socials vies alternatives per aquells usuaris que s'hagin vist obligats a desplaçar-se amb vehicle privat.