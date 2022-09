Un total de 1.115 persones han visitat a Manresa l’exposició que commemora els 40 anys del cos dels Bombers de la Generalitat. La mostra, organitzada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS) de la Generalitat, s’ha pogut veure del 30 de juny al 14 de setembre al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, conegut fins fa poc com a Museu de la Tècnica.

La direcció del museu ha valorat molt positivament l’acollida de l’exposició, organitzada pel grup 14x40 de la DGPEIS. L’exposició Bombers 40 anys ha passat per la capital del Bages després de visitar primer Puigcerdà i Berga. Ara continuarà la itinerància per Vic i Terrassa, abans d’arribar a les comarques de Girona. A la comissió organitzadora hi ha bombers, en actiu i jubilats, i personal de diferents serveis administratius de la DGPEIS, entre els quals hi ha historiadors professionals, especialitzats en bombers, documentalistes i tècnics de l’Associació de Restauradors de Vehicles Antics de Bombers, amb seu a Manresa. Els membres del grup ja han organitzat exposicions històriques sobre els bombers en altres punts de Catalunya i han publicat diversos llibres.

L’exposició a Manresa, en un treball fet amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha dedicat un espai a explicar la història dels bombers de la ciutat, un dels cossos més antics de Catalunya, juntament amb els de Barcelona i Puigcerdà. S’hi ha exposat l’històric Ford T, el primer vehicle de motor que van tenir els bombers de la ciutat, incorporat al servei l’any 1924. També s’hi ha pogut veure tres bombes manuals per a l’extinció d’incendis, de finals del segle XIX, i un maniquí que mostrava com anaven vestits els bombers de Manresa quan el servei era gestionat per l’ajuntament.