Un error mèdic durant una operació d'apendicitis va acabar amb una nena de 10 anys sense un ovari després que el cirurgià el va confondre amb un gangli. El cas, que va tenir lloc el 2019, ha estat reconegut pel Servei Murcià de Salut (SMS) i la família de la menor rebrà ara una indemnització de 34.000 euros.

Els pares de la nena van assegurar en la reclamació, presentada contra l’SMS per la via de la responsabilitat patrimonial, que la petita va ser traslladada a un hospital públic de Múrcia l’octubre del 2019 i que el mateix dia del seu ingrés va ser intervinguda amb urgència de l’apendicitis que presentava. Durant l’operació, en què es va trobar a l’abdomen líquid lliure, brut i abundant, es va extreure el que es creia que era un gangli per fer-li una biòpsia, i després es va comprovar que en realitat era un ovari.

Per als demandants, es va tractar d’una actuació mèdica imprudent i imperdonable, a més d’afegir que no els valia l’explicació que els van donar al descobrir-se l’error que amb un sol ovari podria tenir fills.

A l’expedient obert dins l’SMS arran de la reclamació dels pares es va incorporar l’informe de la Inspecció Mèdica, en què es diu que l’existència d’aquell líquid a l’abdomen de la petita va poder dificultar la identificació de l’estructura nodular de la zona, però que això no és suficient per mirar de justificar l’extirpació de l’ovari. I afegia que tampoc servia de justificació dir que amb un sol ovari una dona pot complir la seva funció reproductora, ja que aquest pot desenvolupar amb el temps patologies que n’alterin la funcionalitat.

La reclamació ha finalitzat amb l’acord arribat pels pares i l’SMS, en el qual la família considera atesa la seva petició indemnitzatòria.