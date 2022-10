La Guàrdia Civil ha enxampat una jove gironina de 19 anys que va fer-se passar per una empleada d'un banc i va estafar més de 1.200 euros a una dona de Lanzarote. Segons informa l'institut armat en un comunicat, la ciberdelinqüent va enviar un missatge a la víctima, fent-se passar per la seva entitat bancària, informant que tenia el compte bloquejat per motius de seguretat i que, per desbloquejar-lo, havia d'accedir a un enllaç. Quan la dona ho va fer, va deixar de tenir accés a la banca online immediatament i la ciberdelinqüent va aconseguir el control dels seus comptes. Així, va contractar un crèdit de 18.000 euros en nom de la víctima. D'aquests diners, només va aconseguir apoderar-se de 1.237,97 euros.

El mètode d'smishing La Guàrdia Civil atribueix a la presumpta ciberdelinqüent un delicte d'estafa en la modalitat d'smishing. Aquest tipus d'estafa consisteix en fer-se passar per una treballadora de l'entitat bancària a través d'un missatge, aconseguint el control dels comptes de la víctima quan accedeix a l'enllaç facilitat per, suposadament, desbloquejar-los. L'institut armat va descobrir el cas arran de la denúncia que va presentar la víctima a la Guàrdia Civil de San Bartolomé el desembre del 2021. La dona va descobrir l'engany quan va rebre una notificació de la seva entitat bancària informant que havia contractat un crèdit personal per un import de 18.000, una operació que ella no havia autoritzat en cap moment. La investigació va portar fins a Girona i va permetre identificar la presumpta ciberdelinqüent, una dona de 19 anys sense antecedents policials.