Xoquen dos cotxes a Manresa i un dels conductors es nega a fer la prova d'alcoholèmia

Dos cotxes van patir un xoc aquest dimecres a la tarda a Manresa. L'accident, segons la Policia Local, es va produïr a la cruïlla del carrer Lepant amb el carrer General Prim a 2/4 de 9 del vespre. Va haver-hi tres persones implicades, una d'elles, menor d'edat. Una altra, un dels conductors, va negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia.

El xoc, per encalç, no va deixar cap persona ferida. Tot i això, a l'hora de practicar les proves reglamentàries d'alcoholèmia i estupefaents als conductors implicats, la Policia Local s'ha trobat amb la negativa d'un d'ells, un veí de Manresa de 56 anys, a sotmetre's al test. Per aquest motiu, la Policia Local ha instruït diligències policials contra aquesta persona com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit i ha iniciat un expedient administratiu per infracció al Reglament General de Circulació.