Nou persones han estat evacuades per un incendi a la cuina d'un pis a la carretera Santpedor de Manresa aquest dimecres a la tarda. Una persona ha resultat ferida lleu pel foc, ja extingit, i ha estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

El foc s'ha originat a la cuina del quart pis de l'edifici, al número 53 de la carretera Santpedor. Els Bombers hi han enviat set dotacions, que fins a les 2 del migdia han treballat per apagar les flames. El foc ha cremat els revestiments i els mobles de la cuina, mentre que la resta d'habitacions del pis s'han vist afectades pel fum. De fet, l'escala del bloc de pisos també s'ha omplert de fum, motiu pel qual s'ha decidit desallotjar els veïns.

Els Bombers han informat que, una vegada s'ha donat el foc per extingit, els veïns ja han pogut retornar el seu domicili, excepte la família del pis on s'ha originat el foc, ja que ha quedat molt afectat pel fum. Aquest vespre encara es podien veure diferents pisos amb les finestres obertes per ventilar el fum que ha afectat el conjunt de l'edifici.