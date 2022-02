A Marta López, exconcursant de 'Gran Hermano' i un dels rostres més coneguts dels programes del cor, l'han enxampat amb un home que no és el seu i, segons revela la revista Diez Minutos, es tracta d'un empresari manresà de 37 anys, Josep Circuns. Ella i la seva parella, però, ho neguen.

La publicació, en el seu darrer exemplar, dedica la portada i un reportatge a la presumpta aventura amorosa de López. La crònica explica que el manresà i la col·laboradora de 'Sálvame', onze anys més gran que ell, van passar una nit romàntica, el 7 de febrer passat, en un hotel de Madrid, establiment on s'allotja el manresà "en les seves visites a Madrid". Segons Diez Minutos, que acompanya el text amb fotos de la trobada, tots dos es van fondre "en una efusiva abraçada i un petó romàntic" a l'aparcament de l'hotel.

La revista també explica que López i Circuns van marxar a sopar a un restaurant amb un amic d'ambdós i després van tornar a l'aparcament de l'hotel, on "van compartir moments d'intimitat a l'interior del cotxe de la col·laboradora fins a les 3 de la matinada, quan ella va marxar". L'endemà al matí, l'exconcursant de 'Gran Hermano' va tornar a l'establiment per estar-s'hi durant "varies hores acomiadant-se" fins que al migdia ella va marxar cap a 'Sálvame' i ell cap a Atocha.

Circuns, ex de l'enemiga de López

El manresà i Marta López es van conèixer, afirma Diez Minutos, en un sopar on hi havia Alejandro Albalá, Omar Sánchez i Alexia Rivas, periodista amb passat a 13TV i La Sexta i que aleshores era l'acompanyant de Circuns. "Entre la col·laboradora i el català hi va haver feeling, però no hi va haver res entre ells fins que ell va trencar amb Alexia", afirma la crònica. Precisament Rivas i López tenen mala relació des que el maig del 2020 van protagonitzar el 'Merlos Place', un triangle amorós en què Alfonos Merlos era el tercer en discòrdia i que la premsa del cor va batejar amb un a referència a la sèrie 'Melrose Place'.

La parella de la periodista ho nega

Les fotos i l'article han estat una autèntica bomba en el món del cor. I és que Marta López manté una relació estable des de l'estiu passat amb Rubén, un Policia Nacional. Aquest dijous, tots dos han aparegut al programa 'Ya son las ocho'. Ella, des del plató i visiblement afectada, ha negat rotundament haver creuat el límit de l'amistat amb Circuns. El seu company, per la seva banda, ha intervingut a través de videoconferència i ha detallat que va ser la pròpia López qui l'havia avisat que havia quedat amb el manresà.