El bisbe de Girona, Francesc Pardo i Artigas, ha mort aquesta nit als 75 anys d'edat. Pardo, que exercia com a bisbe de Girona des del 2008, també havia ostentat als anys noranta com a vicari episcopal a la comarca de l'Anoia així com a la zona del Penedès i el Garraf.

Pardo havia ingressat a mitjans febrer en una clínica gironina arran d'una llaga a l'estómac que no li parava de sagnar, amb l'esperança que amb repòs i cures pogués millorar. Tot i això, el 3 de març a la matinada va haver d'ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Josep Trueta per una insuficiència respiratòria provocada per una broncoaspiració. A partir de llavors, el seu estat de salut s’havia mantingut en una situació clínica crítica i de gran fragilitat, tot i algunes millores puntuals. Les complicacions de les darreres hores han estat la causa de la mort.

Nascut a Torrelles de Foix (Alt Penedès) el 26 de juny de 1946, Francesc Pardo va ser ordenat capellà el 13 de maig de 1973 a la basílica de Santa Maria de Vilafranca. Pardo sempre es va mantenir sempre molt unit a la seva terra -que mencionava sempre que podia-, i prova d’això és que el 2017 Torelles de Foix el va nomenar fill predilecte de la vila, essent el primer habitant del poble que rebia aquesta distinció. El 16 de juliol de 2008, el papa Benet XVI el va nomenar bisbe de Girona en substitució de Carles Soler, que s’acabava de jubilar. Pardo va rebre l’ordenació episcopal a la Catedral de Girona el 19 d’octubre de 2008, davant d’unes 2.000 persones, i va prendre possessió de la diòcesi aquell mateix dia.

El món polític, social i cultural lamenta la mort del bisbe

El món polític, social i cultural mostra el seu condol per la mort del bisbe de Girona, Francesc Pardo. Diversos consellers del Govern, com ara la titular de Justícia, Lourdes Ciuró, o la d'Exteriors, Victòria Alsina, han publicat a les xarxes el seu condol i envien una abraçada als familiars i a la comunitat cristiana. Per altra banda, Carles Puigdemont també ha lamentat la mort de Pardo a través de Twitter i l'ha recordat com "un bon bisbe, una bona persona i un bon amic". L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha recordat el seu "respecte a les llibertats" i assegura que serà recordat com "un bon bisbe". Per altra banda, el president de la conferència episcopal, el cardenal Juan José Omella també ha mostrat el seu condol a les xarxes.

Desrés de conèixer la mort del bisba de Girona, Francesc Pardo, la nit d'aquest dijous 31 de març les mostres de condol han anat omplint els perfils de les xarxes socials de persones de l'àmbit polític, cultural i social.

El president de la conferència episcopal i arquebisbe de Barcelona, Joan José Omella, ha estat un dels primers en mostrar el condol a les xarxes. Ho ha fet amb un missatge desitjant que descansi en pau i anunciant que resarà per la seva ànima. Poc després també ha piulat l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, recordant la relació que tenia amb Pardo. L'arquebisbe de Tarragona ha afirmat que se sentia "profundament unit al dolor" de la diòcesi de Girona, del qual ell n'és originari. També els bisbats d'Urgell i Solsona han publicat missatges de condol

En plana política, les conselleres de Justícia, Lourdes Ciuró, i Exteriors, Vicòria Alsina, han lamentat la mort del bisbe gironí. Ciuró ha enviat una "sentida abraçada" als familiars i a la comunitat cristiana de la diòcesi de Girona. Alsina, per altra banda, qualifica la mort de Pardo com una "gran pèrdua pel país" perquè era un home compromès amb la seva terra.

Puigdemont, Madrenas i Paneque s'uneixen al condol

A nivell gironí, l'expresident de la Generalitat i també exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha piulat sobre la mort del bisbe. Puigdemont ha recordat que Francesc Pardo era "un bon bisbe, una bona persona i un bon amic". L'expresident també ha recordat que el bisbe va seguir "fidel a l'esperit evangèlic en moments en què d'altres més poderosos se'n van apartar".

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha incidit en el caràcter "col·laboratiu" de Francesc Pardo i assegura que sempre s'ha implicat en la seva tasca amb "senzillesa i humanitat". Per això demana que descansi en pau al que ha estat "un bon bisbe".

La tinenta d'alcalde Maria Àngels Planas també ha mostrat el seu condol, igual que ho ha fet el grup municipal de Guanyem Girona i la regidora socialista Sílvia Paneque. L'hospital de Figueres, la Fundació Pere Tarrés i el pintor gironí Enric Ansesa han lamentat la pèrdua a través de Twitter.