Pau Gasol es va acomiadar ahir de la selecció de bàsquet després de la derrota de l’equip que dirigeix Scariolo als quarts de final contra els Estats Units, per 81-95, en un matx en el que es va exhibir Kevin Durant amb 29 punts. El seu germà Marc també va fer públic que deixa el conjunt estatal en una jornada emotiva en el torneig olímpic de bàsquet perquè l’argentí Luis Scola va seguir el mateix camí.

«La derrota d’avui no treu mèrit a tot el que hem fet tots aquests anys», va dir Gasol després d’un duel en el que Ricky Rubio, amb 38 punts, va fer la millor anotació d’un jugador espanyol en la història olímpica. «Independentment del resultat, és un moment especial perquè és l’últim partit amb aquest gran equip. És una llàstima no haver pogut guanyar aquests quarts, no haver pogut guanyar els Estats Units, però no li treu mèrit a tot el que hem fet», va afegir.

El pivot de Sant Boi, que va disputar la darrera temporada amb la samarreta del Barça, va explicar que encara no ha decidit si el que va jugar ahir serà el darrer partit de la seva carrera. «Ho he de decidir, he de parlar amb la meva família si he de continuar jugant o m’he de moure cap a altres reptes», va comentar el jugador, que va estar 6.17 minuts a la pista, va agafar 3 rebots i no va fer cap punt.

Dues medalles espanyoles

La delegació espanyola va sumar ahir dues medalles més gràcies a la plata de Teresa Portela en el K-1 200 m de piragüisme i el bronze de Joan Cardona en la classe Finn de vela. Sense comptar la del futbol, ja en són nou.