Trucs per escalfar la teva casa sense calefacció a l'hivern

Gener és sinònim de fred i amb el fred de l'hivern les factures solen disparar-se una mica més. Que si la calefacció encesa durant tot el dia, que si una dutxa llarga d'aigua calenta, que si més rentadores de l'habitual perquè amb la roba d'hivern s'omplen abans. Per a superar tant les baixes temperatures com la temuda costa de gener, t'expliquem diversos trucs amb els quals aconseguiràs escalfar la teva casa sense fer ús de la calefacció.

En primer lloc, pensa a posar catifes. Són un excel·lent aïllant tèrmic, que protegeix contra la humitat i el fred. Amb tot, el sòl ideal per a combatre el fred és l'entarimat o la moqueta. A més, les catifes ajuden a fer de la teva casa un espai més acollidor. Decoració i calor al mateix temps. Dos en un.

Parlant de decoració, un altre truc és omplir les parets, especialment les que donin directament a l'exterior, amb llibres i quadres. De certa forma, és com vestir una paret nua. Amb aquesta idea, la seva temperatura pujarà i la sensació de fred serà menor.

No oblidis que les espelmes també són útils per a escalfar espais petits. Una opció és distribuir-les pels diferents racons per aconseguir que la temperatura augmenti, sempre que no es quedin enceses si marxes de casa.

A més, s'ha de ventilar la casa diàriament, res de tenir-la tancada. Amb cinc o deu minuts és suficient. Descarta els moments molt freds i cerca la incidència del sol. Ja se sap que els raigs solars són una de les calefaccions més barates.

Això sí, una vegada hagis ventilat, el millor és tancar les portes de les estades en les quals no estem. Així s'evitarà que el fred es dispersi per tota la casa i s'aconsegueix més confort a les habitacions en les quals ens trobem.

Pel que fa a la roba, hi ha dos trucs clau. D'una banda, es recomana vestir amb colors càlids per així atrapar el sol. Els colors i la temperatura estan relacionats: com més fosc és un objecte, més calor absorbeix. Pensa, si no, que quan et vesteixes de fosc a l'estiu sols tenir més calor. El mateix succeeix amb els colors de les habitacions. És preferible triar colors càlids per a pintar les parets si la casa és especialment freda.

I, per últim, què seria de nosaltres sense la manta, aquesta fidel companya de les tardes d'hivern? Les més efectives perquè no traspassi el fred són les de llana, les polars i les de franel·la, compostes de polièster i cotó o fibres sintètiques, respectivament. Una altra aliada és la cinta adhesiva, per poder tapar les possibles fissures que pugui haver-hi en portes, finestres i escletxes vàries.