Manresa en Bici tanca el seu local del carrer del Bruc

El local que fins ara compartien Mengem Bages i Manresa en Bici (MBICI) del carrer del Bruc 59 deixa d'estar operatiu a partir d'aquest mes de juliol, i aquestes dues cooperatives passen a organitzar-se de manera diferent per continuar mantenint els seus serveis.

MBICI oferirà els seus serveis i continuarà organitzar activitats sense disposar d'establiment obert al públic. Ho farà a través de www.mbici.cat. Continuarà realitzant activitats per a escoles, lloguer de bicicletes, guiatge en btt i altres serveis des de la seva plataforma internet.

La nova aposta d'MBICI és optimitzar els recursos per mantenir i millorar la qualitat de les pedalades, guiatges i accions de promoció de la bicicleta que realitza.



Obert des del 2011

El 2011 va començar a funcionar al número 59 del carrer del Bruc, a Manresa, MBICI, un servei de missatgeria i per organitzar sortides turístiques a l'entorn de Manresa en bicicleta.

L'empresa Mbici neix per iniciativa de Josep Tomàs, excap de comunicació de l'Ajuntament de Manresa durant els mandats del govern tripartit, el que era regidor de la CUP a Manresa i actual Comissionat per al Centre Històric, Adam Majó, i Víctor Maeso.

Els fundadors de l'empresa consideraven que tot i que existien empreses que realitzen serveis similars a diferents punts de Catalunya, la seva oferta era totalment nova al Bages. Les seves principals branques de negoci són la missatgeria i l'organització d'excursions. Un dels elements més característics de l'empresa és el tricicle que combina els pedals amb l'energia elèctrica per portar paquets de fins a 300 quilograms.

Per a les excursions, l'empresa compta amb una nodrida flota de bicicletes tot terreny i organitza sortides per la zona del pla de Bages, entre elles una de modernisme i natura, a l'entorn de la riera de Rajadell i una altra de medieval que uneix el carrer del Balç de Manresa amb el monestir de Sant Benet de Bages. Les rutes són aptes per a tot els públics sense que calgui una preparació física especial.

Àmplia oferta

Una altra de les ofertes són excursions per a escoles per fer els desplaçaments a equipaments com la depuradora d'aigües o el parc ambiental de Bufalvent, que habitualment ja visiten.

A part de les diferents activitats que realitzen un dels altres objectius de l'empresa és fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport i no només com a activitat esportiva i de lleure. En aquest sentit porten a terme xerrades i tallers relacionats amb la bicicleta, com per exemple un sobre reparacions i manteniment del vehicle. A més, hi ha la possibilitat de ser soci-amic de la cooperativa i pagant una quota es té dret a serveis gratuïts i descomptes en determinades activitats com per exemple el lloguer de bicicletes o en la participació a les activitats que organitzi l'empresa.



Aquest projecte pretén també reduir l'ús de carburants i la contaminació facilitant el consum de productes locals.