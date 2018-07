Part de la carretera de Vic de Manresa passa de 4 a 2 carrils durant 7 setmanes

Avís per a navegants, circular per la carretera de Vic de Manresa serà més complicat durant 7 setmanes a causa de les obres de millora de la xarxa de serveis que porta a terme Aigües de Manresa.

Al tram de la carretera de Vic que va del carrer Mossèn Jacint Verdaguer al Sant Cristòfol, aquesta artèria bàsica per a la mobilitat de la ciutat passa de tenir 4 a 2 carrils de circulació, amb el consegüent coll d'ampolla viari.

Concretament s'intervé entre els números 124 i 150 de la carretera de Vic, on queda només un carril d'entrada i un de sortida.

D'altra banda, es tallarà al trànsit de vehicles l'accés del carrer Gaudí a la carretera de Vic, de manera que el tram de carrer Gaudí entre la plaça M. Matilde Almendros i carretera de Vic es regularà en cul de sac. «Hem triat els mesos de juliol i agost perquè és quan hi ha menys trànsit de l'any», explicava ahir Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis. «És el moment idoni per a fer aquestes obres», que ja estaven previstes el 2017 però no es van fer per les obres a la Bonavista, afegia.

Les afectacions de circulació que provocaran és en una de les zones cèntriques de la ciutat. «Demanem paciència i que sempre que sigui possible es busquin itineraris alternatius», destacava el regidor. Unes obres que «són del tot necessàries i no podem evitar», apuntava.

Fredi Puig, director tècnic d'Aigües de Manresa, explicava que «aquestes conduccions ja van donar els primers símptomes d'envelliment fa 2 o 3 anys amb l'explosió d'una canonada que va afectar el veïnat i alguns barris importants. Per tant, les teníem al punt de mira», apuntava Puig.

L'inici de les obres coincideix amb el tall de circulació a la via de Sant Ignasi. «Tindrem un estiu complicat des del punt de vista de la mobilitat», apuntava el regidor.