Aamer Anwar, advocat de Ponsatí, diu a Manresa que és «surrealista» que Espanya faci servir la força per «reprimir la democràcia»

Aamer Anwar, advocat defensor de l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí i rector de la Universitat de Glasgow, sol ser contundent amb les seves declaracions i crítiques vers l'actuació de l'Estat Espanyol durant l'1-O i la posterior persecució judicial dels líders independentistes catalans. A Manresa, on aquest dilluns ha inaugurat l'a Universitat Catalana d'Estiu, ho ha tornat a fer afirmant que «és surrealista que l'ús de la força d'un Estat es faci servir per reprimir la democràcia». La seva intenció, assegura, és portar el Ministre d'Economia i el Ministre de Justícia espanyols a la tribuna dels acusats perquè donin explicacions.



Aamer Anwar ha atacat l'ordre d'extradició dictada des de la «injustícia espanyola» i seguint amb la seva dura crítica a l'Estat espanyol ha parlat de la Policia, de l'1-O i ha afirmat que si hagués passat a Escòcia tothom hagués sortit al carrera denunciar la situació. El rector de la univeritat de Glasgow ha fet la comparació de David i Goliat amb Catalunya i Espanya i ha afirmat que el procés judicial pot durar anys.



L'escocès ha estat l'escollit per donar la lliçó inaugural la Universitat Catalana d'Estiu a l'institut Lluís de Peguera. La UCE, que celebra els 50 anys a Prada, per primera vegada tindrà una extensió, a Manresa, que aquest any és Capital de la Cultura Catalana. Des del dijous 5 de juliol fins dimarts, dia 10, la capital del Bages serà epicentre d'activitats acadèmiques i culturals del país.



Hi haurà classes dels cursos universitaris de 9 a 12 del matí, un acte destacat al migdia sobre temes d'actualitat amb personatges rellevants, debats a les 4 de la tarda, cinefòrum a les 6 i un concert per tancar la jornada. Aquest és l'esquema del programa d'activitats de la UCE.



La universitat, que té lloc a Prada (el Conflent) cada mes d'agost des de 1968, arriba enguany també a Manresa. L'Institut Lluís de Peguera, que serà l'escenari de les activitats acadèmiques de la UCE Manresa coincidint amb la commemoració del 90è aniversari del centre.



Anwar encapçala la llista de personalitats que durant aquests dies passaran per la capital del Bages, entre els quals hi haurà destacats polítics, experts reconeguts en diferents matèries i altres personatges de diversos àmbits. Com a acte de cloenda, és previst que se celebri una activitat vinculada amb l'Any Fabra, amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra.