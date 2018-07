Sala i Martín redueix amb humor el lliure arbitri a la categoria de mite

L'economista Xavier Sala i Martín va omplir ahir al vespre el teatre Kursaal de Manresa amb la conferència titulada «La invasió dels robots intel·ligents» i no va decebre les 800 persones que hi van assistir.

Afortunadament va fer servir l'humor per daurar la píndola d'un missatge devastador: la intel·ligència artificial pot reduir a la simple categoria de mite la il·lusió humana del lliure arbitri.

Es va remuntar a l'inici de l'economia per fer un recorregut velocíssim fins a una modernitat que està transformant radicalment les regles de joc per unes de noves.

I ho va fer amb la intenció que el públic prengués consciència del que s'hi juga perquè la intel·ligència artificial pot suposar un espectacular avenç per a la humanitat, però també la seva fi.

Els humans som ja ara prou predictibles perquè Amazon sàpiga amb 15 dies d'antelació què comprarem, va explica Sala i Martín.

No s'espera que fem les adquisicions per organitzar les compres de producte sinó que ja les té preparades. Amb cotxes que circulin sense conductor o màquines que són més eficaces que especialistes mèdics diagnosticant càncers, toca redefinir l'essència de la humanitat perquè no quedi reduïda a simple llenguatge de computació.

La recol·lecció de dades dels ciutadans que els deixa completament despullats davant les màquines i els poderosos que poden comerciar amb ells és la base de la invasió dels robots intel·ligents que «poden canviar-ho tot, perquè ara les màquines no poden substituir braços sinó ments», va advertir l'economista.

La iniciativa de portar el popular economista a fer una xerrada a la capital del Bages va néixer gràcies a l'empenta de sis empreses locals: el Grup Llobet, Cafès del Bages, Inllobsa Immobiliària, La Creadora Stores, Farmàcia Planas i el grup de corredors d'assegurances Santasusana.