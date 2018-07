La contribució ciutadana ha estat clau per al nou hospital de dia d'oncologia

Les aportacions del Servei Català de la Salut de la Generalitat, mutuals i privades no han estat les úniques que han fet possible la quadratura dels números del 2017, falta per comptabilitzar la contribució ciutadana per fer possible el nou hospital de dia d'oncologia i hematologia.

El director general d'Althaia, Manel Jovells, ha volgut deixar constància en la memòria que el 2017 ha estat un any d'inici de nous projectes engrescadors que han obert la Fundació a la implicació i participació de la ciutadania.

Jovells es refereix a la creació del nou servei de Comunicació, Participació i Mecenatge, encarregat d'establir relacions amb el teixit associatiu i ciutadà i d'impulsar i coordinar activitats solidàries que, en aquesta fase inicial, ajudaran a finançar el nou hospital de dia d'oncologia i hematologia.

Jovells destaca que aquest equipament serà un referent a Catalunya i suposarà un salt qualitatiu important en l'atenció que reben els malalts de càncer de la Catalunya Central.

Per al director general de la Fundació la resposta de la ciutadania no pot haver estat més positiva, i és que al llarg del 2017, des que es va posar en marxa la campanya «Posem-hi el cor», s'han succeït les propostes solidàries organitzades per entitats i empreses de tot el territori.

«No cal dir que estem molt contents de veure que la població es fa seva la Fundació Althaia. Aquest treball conjunt, aquesta voluntat per sumar esforços, no pot sinó tenir resultats positius», assegura.