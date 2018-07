Plàcida estrena del Bus Exprés entre Manresa i Barcelona

Estrena plàcida del nou servei de Bus Exprés entre Manresa i Barcelona després del neguit que van expressar diversos passatgers la setmana passada (vegeu Regió7 de dissabte).

Usuaris consultats per aquest diari destacaven un primer dia sense incidències i la millora que suposava passar de les 11 expedicions directes que hi havia de Manresa a Barcelona a 22 i, en sentit contrari, de 8 fins a 19.

Un cop corregida l'errada de fer constar els horaris de pas per Abrera, que havia posat en alerta els usuaris, el que s'ha posat de manifest és una millora substancial del volum d'expedicions directes. «M'agraden molt els nous serveis. Em sembla molt bé que ara hi hagi més línies i directes», explicava ahir Caterina Casasayas, passatgera habitual, que apuntava que «fins ara era una mica desastre en algunes ocasions».

Els nous directes permeten als passatgers de Manresa no haver d'entrar a Olesa de Montserrat –un dels punt on fa parada el servei de bus fins a Barcelona–, ja que el trajecte es fa per la C-16. Així s'estalvia temps. Quatre dels busos que fan la línia Exprés, anomenada e22 Manresa-Barcelona, es distingeixen de la resta. Són nous i blancs i amb les lletres verdes, a diferència dels vehicles grocs i blaus als quals els passatgers estan acostumats.

La de primera hora del matí, una de les franges amb més usuaris, ha potenciat de forma significativa el servei, ja que, per exemple, en el bus de les 6.30 h es feien moltes cues per l'afluència de gent que va a treballar a Barcelona o a estudiar a les 8 h. Quant als busos des de les 17.00 h fins a les 19.30 h de la tarda la majoria són directes.

Els nous directes permeten que els passatgers de Manresa no hagin de compartir tants trajectes amb els passatgers d'Olesa i Monistrol de Montserrat –que té trajectes complementaris amb tots dos destins– i, per tant, passar directament per la C-16 en el seu viatge d'anada o tornada de Barcelona i arribar en menys temps a la destinació.

D'altra banda, alguns usuaris encara han de viure una odissea per anar de casa a Barcelona, en especial, si són de fora de Manresa. «Em sembla molt bé que hi hagi més directes, però el Consell Comarcal hauria de mirar de combinar-los amb les hores d'arribada dels busos d'altres pobles de la comarca», explicava una usuària de la línia, María Luisa Agon.