Cunillera fitxa González com a càrrec de confiança

La nova delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha fitxat el primer secretari i president del grup municipal del PSC de Manresa, el periodista Felip González, com a personal eventual de confiança.

González exerceix d'adjunt al gabinet de premsa de la delegació del Govern a Catalunya.

El polític socialista ha assegurat que la seva nova responsabilitat al gabinet de premsa de la delegació del Govern la compatibilitzarà amb les tasques de president del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Manresa.

Des del març del 2015 González estava a l'atur i centrava la seva activitat en les tasques de regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Manresa. L'agrupació manresana del PSC va triar el març de l'any passat en assemblea una nova direcció, que mantenia el president del Grup Municipal, Felip González, com a màxim responsable del partit a la capital del Bages. González ha estat la cara més visible del PSC a la capital del Bages durant els darrers anys, que han estat molt complexos per a la formació socialista.

Primer perquè la pèrdua de l'alcaldia, després de 16 anys amb Manresa comandada per un batlle socialista, va posar la formació en una travessa del desert.

Després, perquè el procés per la independència de Catalunya ha sotmès a tensions els socialistes catalans que han tingut com a conseqüència, per exemple, que el secretari d'Organització de l'executiva encapçalada per González, Xavier Vera, plegués pel suport socialista al 155.