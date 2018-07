La seixantena de menors immigrants acollits a l'alberg en marxaran el dia 17

Dimarts de la setmana vinent marxaran de Manresa la seixantena de menors que han estat vivint a l'alberg del Carme des del 28 de maig passat. Es tracta de menors immigrants que van arribar a Catalunya sense acompanyant i dels quals es va fer càrrec la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que depèn del departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Segons van explicar fonts del departament el maig passat, els menors tenen el seu alberg de referència al Maresme però, com que durant l'estiu hi ha previstes activitats de lleure, es va fer necessari moure'ls de lloc i es va decidir portar-los a la capital del Bages perquè a l'alberg del Carme, equipament que depèn de la Generalitat, no hi havia previstes activitats d'aquest tipus. Les mateixes fonts van explicar que s'hi estarien fins al setembre vinent.

A l'hora de la veritat, amb informació de l'alberg manresà confirmada pel departament, l'estada serà més curta i s'acabarà dimarts. Les fonts del departament han argumentat que ja es va dir que seria una estada temporal i que el motiu és que s'ha trobat un altre lloc al Maresme, lloc on ja havien iniciat l'arrelament. Una altra raó podria ser evitar que els monitors que els porten, que són els mateixos del Maresme, hagin de fer cada dia el viatge d'anada i de tornada. A més a més, cal tenir en compte que l'alberg manresà tancarà entre el 5 i el 19 d'agost.