La 2a edició de la Festa del Tomàquet del Bages arriba amb una vintena de propostes

La Festa del Tomàquet del Bages ja va demostrar en la primera edició, l'any passat, que havia arribat per quedar-se. Les parades a la plaça del mercat de Puigmercadal de les diverses varietats cultivades per productors del Bages, moltes de les quals van esgotar existències, va ser tot un èxit. Amb aquest precedent, enguany, la segona edició, que inclourà una vintena d'actes entre el dijous 19 de juliol i el 31 d'agost, i que obrirà una xerrada del reconegut xef manresà Jordi Cruz, allargarà el mercat de tomàquets amb productors del Bages al divendres 27 de juliol a la tarda (de 18 a 21 h), amb un berenar amb producte local, nit de tapes a càrrec de paradistes del mercat i un concert.

L'endemà dissabte (28 de juliol), el mercat es tornarà a fer de les 9 del matí a les 2 del migdia. Hi haurà animació amb la companyia Filigranes, desgustació de tapes a càrrec de pradistes del mercat, un taller d'elaboració de quètxup, un taller d'extracció de llavors de tomàquet i un tast.

Aquest migdia de dimarts, a l'espai We Love Cooking d'Elde, al carrer del Bruc de Manresa, s'ha fet la presentació de la 2a Festa del Tomàquet del Bages, que organitzen l'Ajuntament de Manresa, MengemBages, l'Escola Agrària de Manresa, Proper, el Parc de la Sèquia, Món Sant Benet, Bages Impuls!, el mercat de Puigmercadal i l'Agrupació de Defensa Vegetal del Bages. Darrere una taula amb tomàquets de diverses varietats, com el de penjar, el pebroter, el de mamella de monja, el rosa de Montserrat i l'esquenaverd, han intervingut en la presentació: Pol Huguet, regidor d'Entorn Natural; Jaume Arnau, regidor de Comerç i Mercats; Laia Muns, del Parc de la Sèquia; Xènia Torras, de L'Era i l'Escola Agrària de Manresa; Alba Rojas, de Mengem Bages i de l'Associació Cooperativa de la Comarca del Bages; Bernat Martí, de Món Sant Benet; Xevi Oliveras, de Proper, i Ignasi Sala, de Fongons del Bages i Bages Impuls! Cadascun d'ells ha presentat alguna de les activitats del programa que, tal com ha destacat Rojas, respòn a la "il·lusió convertida en dèria d'impulsar la comarca i el seu producte", amb el tomàquet com a estrella. Rojas ha reconegut la dificultat de promocionar el producte de temporada en una societat massa (mal) acostumada a menjar de tot durant tot l'any. Per part seva, Huguet ha ressaltat la "potència" del programa i ha celebrat que la festa tingui continuïtat, aquesta vegada amb el suport de l'Ajuntament, entre d'altres entitats.



La presentació ha acabat amb una degustació de tres varietats de tomàquets preparats in situ per una cuinera experta.

El programa



Dijous 19 de juliol

17 h. Auditori Plana de l´Om

Conferència inaugural: "El tomàquet a la cuina del segle XXI"

A càrrec de Jordi Cruz Mas. Cuiner amb tres estrelles Michelin



Dilluns 23 de juliol

10.30 h. Fundació Alícia. Complex de Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages

Presentació de la guia "Els tomàquets del Bages a la Cuina"

Organitza: Rebost del Bages i Fundació Alícia

Inscripcions: Formulari d'inscripció



De 17:45 h a 20.45 h. Barri de Viladordis (davant la parada de bus).

Viladordis km 0. Visita guiada a tres explotacions hortícoles de Viladordis, tot recorrent el canal de regadiu de la Sèquia i camps de cultiu (total: 5,5km).

Organitza: Parc de la Sèquia

Col·labora: Horta de Can Calafell, l'Horta que Brota, Les Arnaules



Dimarts 24 de juliol

19:30 h. We love cooking (carrer del Bruc, 74)

Showcooking. Cuinem amb tomàquet.

Amb diversos cuiners que ens ensenyaran a fer els alguns dels plats que degustarem al sopar del dijous 26 de juliol

Organitza: Grup Elde, restaurant Mas de la Sala, restaurant Alberg de Castelladral, restaurant Le Clandestin i Kursaal Espai Gastronòmic

Preu: 3 €.

Inscripcions: aquí



Dimecres 25 de juliol

De 15:30 a 17:30 h. Palau Firal de Manresa

Jornades de producció i consum agroecològic: el canvi d'escala com a mesura de sostenibilitat?

Part 1- Presentació de l´estudi: El canvi d´escala; un revulsiu per a la sostenibilitat

Part 2- Sessió de treball de detecció de les necessitats i oportunitats del sector

Organitza: Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Inscripcions: aquí

De 20 a 23 h. Bars de l´Antic

Pinxo-pote tomaquer

Circuit de tapes amb tomàquet als bars de l´antic

Organitza: L´Antic. Associació per a la promoció del Centre Històric



Dijous 26 de juliol

De 16:30 a 20 h. Baixos de la Casa de l´Amo. Complex de Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages

Jornada. El cultiu del tomàquet: tanquem el cicle, del planter a la llavor

Part 1- Teoria a l´aula

Part 2- Visita als horts de Sant Benet

Organtiza: Escola Agrària de Manresa i l´Era, Espai de Recursos Agroecològics, amb la col·laboració de Fundació Catalunya la Pedrera

Inscripcions: aquí



A partir de les 20.30 h. Parc de la Seu

Sopar degustació amb productes del Bages

Sopar maridatge de diverses varietats de tomàquet amb productes del Bages

Organitza: Restaurant Alberg de Castelladral, Kursaal Espai Gastronòmic, restaurant Mas de la Sala, restaurant Le Clandestin i Bagesterradevins, amb la col·laboració de la DO Pla de Bages

Inscripcions: https://bagesterradevins.cat/btiquets/sopar-del-tomaquet

Divendres 27 de juliol

De 18 a 21 h. Mercat de Puigmercadal

Mercat de tomàquets amb productors del Bages

Amb l´animació de la companyia Filigranes

18.30 h. Berenar amb producte local

A l´interior del mercat:

A partir de les 19:30 h. Nit de tapes. Degustació de tapes a càrrec dels paradistes del mercat

20.00 h. Música amb el DJ Rombo

Organitza: Associació de paradistes del mercat Puigmercadal



Dissabte 28 de juliol

De 9 a 14 h. Mercat de Puigmercadal

Mercat de tomàquets amb productors del Bages

Amb l´animació de la companyia Filigranes

A l´interior del mercat:

D´11 a 14 h. Degustació de tapes a càrrec dels paradistes del mercat

11.00 h. Taller d´elaboració de quètchup

A càrrec de Riuverd

12.00 h. Taller d´extracció de llavors de tomàquet

A càrrec de L´Era, Espai de Recursos Agroecològics

13 h. Tast de tomàquets

A càrrec de Bernat Martí, de Món Sant Benet



I el dissabte 28 de juliol, també:

11 h. Oficina de Turisme de Manresa

Visita "Manresa, cor de Catalunya".

Visita als espais més emblemàtics de la ciutat, acabant a la plaça del mercat Puigmercadal.

Organitza: Manresa Turisme. Fundació Turisme i Fires de Manresa

Preu: 8 €. Reduïda 7,20 €. Requereix inscripció prèvia: turisme@manresaturisme.cat / web: www.manresaturisme.cat / 93 878 40 90



19 h. Plaça de l´Església de Sant Fruitós de Bages

7ª Tomacada: Sopar a la fresca a base de tomàquets

Organitza: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i Junta de Regants Riudor de Sant Fruitós



Dimarts 28 d´agost

9- 16 h. Finca de Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa)- Ctra. 1411-b d´Abrera a Manresa, km. 23,6 (Manresa)

La Gran Tumakada. Extracció de llavors per a regenerar el banc de llavors d´Esporus.

Organitza: Associació l´Era, Espai de Recursos Agroecològics

Places limitades. Inscripcions: xenia@associaciolera.org

Del 6 al 31 d´agost

Mes del tomàquet als restaurants de la comarca

Diversos restaurants ofereixen en els seus menús i cartes, plats en què l´estrella és el tomàquet del Bages, en alguna de les seves moltes varietats

Organitza: Fogons del Bages i Gremi d´Hosteleria i Turisme del Bages