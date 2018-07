El govern no ampliarà les fotomultes de Sobrerroca per l'oposició dels botiguers

Tram del Sobrerroca on s´apliquen les fotomultes.

L'equip de govern de CDC i ERC ha estat sensible a l'oposició majoritària dels comerciants del sector i no ampliarà el control amb fotomultes a tot el carrer Sobrer-roca de Manresa.

Després d'una reunió a la qual van assistir més d'una vintena de comerciants i els regidors de Comerç, Jaume Arnau; de Mobilitat, Jordi Serracanta, i de Barris, Joan Calmet, l'equip de govern de CDC i ERC ha assegurat que la seva posició actual és «no implantar els canvis de mobilitat de la proposta inicial respecte al canvi de sentit de carrers proposats i l'ampliació de l'illa de vianants al carrer Sobrerroca».

Això vol dir que fa marxa enrere de la proposta inicial i garanteix l'accés actual des dels dos punts d'arribada, des dels carrers Sant Andreu i Joc de la Pilota, entenent que fer-ho és «important per preservar la dinamització econòmica i comercial del Centre Històric, en un moment en què experimenta un important creixement en relació amb d'altres èpoques».

El govern municipal ha assegurat a Regió7 que està fent reunions i propostes amb totes les parts implicades i properament farà una reunió amb els veïns, després de la que va dur a terme dijous amb els comerciants.

Segons el govern municipal, «la voluntat és trobar una solució que, per una banda, millori l'espai del Centre Històric amb la instal·lació del nou parc urbà al Milcentenari, però alhora mantienir la voluntat de pacificar les illes de vianants, garantir l'aparcament de zona verda i també garantir en la mesura que es pugui la mobilitat generada per tal que l'activitat econòmica i el teixit comercial pugui seguir sent un element d'atractivitat del barri».

L'Ajuntament va organitzar, dijous, la trobada amb comerciants i restauradors del carrer Sobrerroca i entorns per tractar el tema de les propostes de nova configuració de mobilitat de la zona, tenint en compte la futura construcció d'un parc urbà i camp de futbol «Cruyff court» a la plaça del Milcentenari.

Els restauradors i comerciants van expressar els seus neguits en relació amb la primera proposta que hi havia sobre la taula de canvis de mobilitat i d'ampliació de l'àrea de vianants, que implicava, per una banda, modificar el sentit de circulació de diversos carrers i, per altra, estendre l'àmbit de restricció de la circulació al principi del carrer Sobrerroca.

Canvis a l'aparcament



Els regidors de Comerç, de Mobilitat i de Barris van confirmar que el parc urbà a la zona de Milcentenari tirarà endavant en un futur proper, i això afectarà les places d'aparcament en aquest sector.

El futur desenvolupament d'aquest espai verd urbà (previst en el planejament urbanístic des de fa dècades) ja va conduir a la implantació del pàrquing del car-rer de la Dama per quan arribés el moment de dur-se a terme.

De fet, així es va preveure en la comissió de treball en funcionament des del 2011 entre l'Ajuntament, veïns, comerciants i restauradors del barri. Ara ha arribat el moment de desenvolupar el parc.

En aquests moments, l'ocupació del pàrquing de la Dama en horari de zona blava no arriba al 12%, mentre que al Milcentenari és del 26,5%, cosa que vol dir que encara hi ha un marge ampli per incrementar l'ocupació de places al carrer de la Dama.