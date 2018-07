L'Ajuntament força la legalitat per no quedar-se sense telefonia ni Internet

Els telèfons i la connexió a Internet dels ordinadors de l'Ajuntament de Manresa funcionen, però ho fan sense tenir «cobertura legal en sentit estricte» perquè el contracte de prestació de serveis i sistemes de telecomunicacions ha esgotat i sobrepassat la durada prevista.

CDC i ERC van aprovar en el darrer ple municipal «aixecar l'objecció formulada per la intervenció municipal» i continuar la tramitació de l'aprovació de la continuïtat del contracte durant el període de temps mínim que resulti imprescindible per a la formalització d'un nou contracte.

Concretament, es tracta de dos contractes que sumen 653.000 euros, adjudicats el 2011 amb una durada inicial de 4 anys i amb possibilitat de dues pròrrogues anuals.

La junta de Govern local va prorrogar el contracte el 19 de maig del 2015 i el 19 d'abril del 2016. El 13 de juny i el 19 de desembre del 2017 s'hi va donar continuïtat fins al 14 de juny del 2018.

Arribats a aquí, l'Ajuntament va emetre un informe en què es deixava constància que calia donar continuïtat al servei per resultar «absolutament imprescindible» per al funcionament de l'administració i que calia fer-ho fins tenir lligat un nou contracte de serveis de comunicacions de veu fixa i mòbils i de dades.

El 12 de juny, la cap de la unitat de contractació va fer un informe en què afirmava que «la continuïtat del contracte no té cobertura legal». Dies després, el 20 de juny, la interventora va fer notar que s'havia omès «un requisit essencial». No s'havia tramitat l'expedient de contractació per a l'adjudicació del servei «un cop les pròrrogues contractuals estan esgotades i no permeten més continuïtats». El 3 de juliol, el cap de servei de medi ambient va fer un informe en què afirmava que el servei «és essencial per a la seguretat del municipi».



L'alternativa seria el caos

El propi govern té clar que encara que la continuïtat del servei s'apliqui per acord polític només el temps que resulti absolutament imprescindible pel correcte funcionament de l'Ajuntament i per als seus serveis bàsics es troba en un terreny legal relliscós.

Per tal de poder-ho fer, en el darrer ple municipal, els regidors de la coalició de govern van aprovar amb els seus vots i sense suport dels grups de l'oposició «aixecar l'objecció formulada per la intervenció municipal».

Una acció que si bé no sembla vulnerar la legalitat, ja que va ser aprovada en presència del secretari municipal, sí que queda clar que en voreja els marges per poder donar continuïtat a un servei -utilització de telèfons i Internet- sense el qual la situació seria previsiblement caòtica.